Colapsa techo en construcción en hospital en Azua; activan protocolos para determinar las causas

Trabajadores observan el colapso del techo del Hospital Simóm Striddles en Azua. ( FUENTE EXTERNA )

Parte del techo del Hospital Pediátrico Simón Striddels, el cual se encuentra en fase de construcción, colapsó ayer, viernes 26, durante los trabajos de remozamiento de este centro de salud ubicado en la provincia Azua.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) atribuyó este sábado a un "incidente técnico parcial registrado en una zona específica de la obra" el colapso registrado durante el proceso de vaciado de la losa de piso del nivel dos, dentro de las instalaciones donde se amplía y remoza el hospital.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el SNS indicó que la empresa contratista activó los protocolos de evaluación preventiva, con la participación de profesionales en ingeniería, a fin de determinar las causas del incidente y garantizar los estándares de seguridad antes de continuar la obra.

El SNS aclaró que los servicios hospitalarios se encuentran suspendidos desde que se inició el proceso de construcción, por lo que no se registraron daños a personas.

Sociedad de Pediatría lamenta el hecho

La Sociedad Dominicana de Pediatría lamentó la situación que provocó daños estructurales importantes en el nuevo Hospital Pediátrico de Azua, aún en proceso de construcción.

"Pedimos a las autoridades poner todo su empeño en esclarecer este hecho, ya que afecta sensiblemente el anhelo de los pediatras del Sur de nuestro país, de tener un hospital que pueda impactar en la mejoría de las condiciones de salud de la región", solicitó la entidad mediante un comunicado.

"Gracias a Dios que no hubo víctimas que lamentar y esperamos que la obra sea concluida con los estándares de seguridad que nuestros niños se merecen", agrega.

Sobre el hospital

El futuro Hospital Regional Pediátrico Simón Striddels, ubicado en Azua, será un centro de atención médica especializada para niños de la región Sur, que tiene una población infantil de 54,944 habitantes.

La construcción de tres niveles y remozamiento contará con 13 consultorios, de estos, dos odontológicos, 46 camas de internamiento, ocho cubículos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrico, 11 cubículos de UCI neonatal (UCIN), siete internos y cuatro externos; cuatro camas de preparación, cuatro de posquirúrgico, tres quirófanos (dos polivalentes y uno aséptico); tomógrafo, rayos X, dos cubículos de sonografía, laboratorio, lavandería, cocina, comedor y áreas administrativas.

Igualmente, tendrá su Emergencia con triaje

Nebulización

Trauma shock

Siete camas de observación

Farmacia interna

Estación de Enfermería

Sala de espera

Admisión

Facturación

El hospital dispondrá de una inversión de RD$ 515,188,184.82, según anunció la vicepresidenta Raquel Peña en febrero de 2024, cuando se dio a conocer el plan de ampliación de este centro de salud.