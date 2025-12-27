Ministerio de Salud recibe múltiples reconocimientos internacionales por avances sanitarios en 2025

Entre los avances del año 2025 en materia de Salud figura el tratamiento a 56 mil personas contra la tuberculosis. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud recibió diversos premios y distinciones internacionales durante el año 2025 como resultado del trabajo desarrollado en atención integral, reducción de enfermedades de alto impacto, incluido el registro de cero muertes por dengue y el fortalecimiento de los servicios de salud en beneficio de la población.

Durante este período, el país mostró resultados concretos en áreas como prevención, vigilancia, equidad, atención sanitaria y gestión institucional, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con el derecho a la salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Salud cardiovascular

En 2025, República Dominicana dio un paso importante al integrar el modelo Hearts al Primer Nivel de Atención, como base para el manejo del riesgo cardiovascular, con énfasis en el control de la hipertensión arterial.

Como resultado de esta iniciativa, a 365,345 personas se les da seguimiento por hipertensión arterial, con un 81 % de control de la presión, lo que ha permitido posicionar al país como referente en la región.

Este trabajo se ha extendido progresivamente a distintas zonas del territorio nacional, beneficiando también a personas con diabetes.

Por ello, el país fue reconocido con el Premio de Excelencia Organizacional 2025, otorgado por la World Hypertension League (WHL), por los resultados obtenidos en el control del riesgo cardiovascular.

El modelo está presente en el 69 % de los Centros de Primer Nivel de Atención y ha incluido la capacitación de 5,392 profesionales de la salud.





Asimismo, República Dominicana recibió el World Hypertension League Organizational Excellence Award y los Premios CureAll Americas 2025, con una inversión estimada de 2,914,084 pesos.

Cáncer infantil

El Ministerio de Salud también fue reconocido por el St. Jude Children´s Research Hospital y el WHO Collaborating Centre for Childhood Cancer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el premio Country CureAll Poster Winner 2025, por el fortalecimiento de la atención del cáncer infantil y el respaldo de la primera Dama, Raquel Arbaje, a estos programas.

De acuerdo con una nota de prensa emitida por el Ministerio, este reconocimiento fue seleccionado mediante votación global, con la participación de más de 180 miembros de la comunidad internacional, quienes valoraron el impacto de las acciones desarrolladas en el país en favor de la niñez.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y destacó que estos resultados impulsan el trabajo para mejorar el control de la hipertensión y la diabetes, como parte del programa Más Salud y Esperanza.

VIH y tuberculosis

En VIH, el país alcanzó y superó la meta internacional 95–95–95, con más de 79,800 personas diagnosticadas; 56,000 en tratamiento y 49,000 con supresión viral, por lo que fue reconocida como "País Champion".

En tuberculosis, se diagnosticaron y trataron 3,771 casos, con énfasis en la detección temprana en poblaciones vulnerables, el suministro oportuno de medicamentos y el apoyo social para asegurar la continuidad del tratamiento.

Malaria

De igual manera, se registró un avance significativo hacia la eliminación de la malaria, con intervenciones en más de un millón de hogares, reducción de focos activos y reconocimiento regional por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

República Dominicana obtuvo un resultado de 82 % en la primera medición del Marco de Desempeño de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM), según la comunicación oficial remitida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Salud Pública.

El país cumplió ocho de los diez indicadores establecidos para esta fase, conforme a la verificación externa realizada bajo la supervisión del Banco, con la participación de la OPS.

Este resultado posicionó a República Dominicana en el primer lugar de desempeño, junto a Belice, entre los países que integran la Iniciativa. Como consecuencia de este avance, el país es elegible para recibir el incentivo correspondiente al 40 % del Tramo de Desempeño, equivalente a doscientos diecinueve mil dólares estadounidenses (US$219,000.00).

Más Salud y Bienestar

El ministro Víctor Atallah durante una jornada de Más Salud y Bienestar

Las jornadas "Más Salud y Bienestar" se desarrollaron en provincias priorizadas, con la participación de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, con un resultado de más de 46 mil personas impactadas.

A través de estas acciones, unas 25,000 personas, incluyendo niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, participaron en actividades educativas sobre estilos de vida saludables, en las diversas provincias priorizadas y se impactó a 46,089 personas en diez provincias.

Estas jornadas ayudaron a reducir barreras de acceso y fortalecer la educación sanitaria comunitaria, con una inversión de 18,002,700 pesos.

A nivel nacional, 2,551 pacientes pediátricos fueron incluidos en el programa de administración de anticuerpos monoclonales (Palivizumab) para prevenir complicaciones del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), alcanzando un 65 % de adherencia y contribuyendo a reducir hospitalizaciones y mortalidad infantil, con una inversión de 2,439,300.98 dólares.

Además, 7,930 pacientes activos recibieron medicamentos especializados (Alto Costo) con tratamiento continuo garantizado, mediante una inversión de 7,313,861,754 pesos.

Al valorar estos resultados, el ministro de Salud señaló que "estamos viendo resultados concretos: más salud, menos muertes y más esperanza para nuestro pueblo", reafirmando el compromiso del Gobierno con un sistema de salud más accesible, moderno y eficiente.