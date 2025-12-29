×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Pensiones
Pensiones

CMD anuncia que decreto de Abinader eleva a RD$75 y RD$100 mil pensiones de más de mil médicos

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, dijo que el decreto decreto 710-25 fue promulgado por el presidente Luis Abinader

  • Claudia Fernández - Twitter
Expandir imagen
CMD anuncia que decreto de Abinader eleva a RD$75 y RD$100 mil pensiones de más de mil médicos
Fachada del CMD, donde los médicos debieron registrarse previo al aumento de sus pensiones. (FUENTE EXTERNA)

Unos 1,266 médicos recibirán un aumento en el pago de sus pensiones, según establece el decreto 710-25, promulgado por el presidente de la República, Luis Abinader, el  26 de diciembre de este 2025.

El anuncio lo hizo el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, quien explicó que a todos los médicos pensionados que ganaban menos de 75 mil pesos se les llevó sus pensiones a ese monto.

  • En tanto, los que ganaban por encima de 75 mil pesos, pero no alcanzaban los 100 mil, ahora recibirán un pago por 100 mil pesos.

"En éste decreto, el presidente de República, les está dando inicio a lo acordado entre el pasado presidente del CMD, Waldo Ariel Suero y la presidenta de los médicos pensionados, Mercedes Rodríguez, en fecha 2 de octubre de este año, en el Palacio Presidencial, sobre el aumento salarial de los médicos pensionados", detalló en un comunicado de prensa.

RELACIONADAS

Más elegidos 

El doctor dijo que este es apenas un primer decreto, ya que en el futuro saldrán otros, ampliando la lista de beneficiarios

"Este es apenas un primer decreto en este contexto. Tenemos la información desde la Dirección de Pensiones que existen dos listados ya preparados con cientos de médicos pensionados para su aumento salarial y que, en los próximos días, el presidente Abinader promulgará nuevos decretos con sus respectivos aumentos", agregó.

Peña Núñez calificó el hecho como "otra gran conquista del CMD".

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.