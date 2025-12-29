CMD anuncia que decreto de Abinader eleva a RD$75 y RD$100 mil pensiones de más de mil médicos

Fachada del CMD, donde los médicos debieron registrarse previo al aumento de sus pensiones. ( FUENTE EXTERNA )

Unos 1,266 médicos recibirán un aumento en el pago de sus pensiones, según establece el decreto 710-25, promulgado por el presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de diciembre de este 2025.

El anuncio lo hizo el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, quien explicó que a todos los médicos pensionados que ganaban menos de 75 mil pesos se les llevó sus pensiones a ese monto.

En tanto, los que ganaban por encima de 75 mil pesos, pero no alcanzaban los 100 mil, ahora recibirán un pago por 100 mil pesos.





"En éste decreto, el presidente de República, les está dando inicio a lo acordado entre el pasado presidente del CMD, Waldo Ariel Suero y la presidenta de los médicos pensionados, Mercedes Rodríguez, en fecha 2 de octubre de este año, en el Palacio Presidencial, sobre el aumento salarial de los médicos pensionados", detalló en un comunicado de prensa.

Más elegidos

El doctor dijo que este es apenas un primer decreto, ya que en el futuro saldrán otros, ampliando la lista de beneficiarios.

"Este es apenas un primer decreto en este contexto. Tenemos la información desde la Dirección de Pensiones que existen dos listados ya preparados con cientos de médicos pensionados para su aumento salarial y que, en los próximos días, el presidente Abinader promulgará nuevos decretos con sus respectivos aumentos", agregó.

Peña Núñez calificó el hecho como "otra gran conquista del CMD".