República Dominicana cierra el 2025 con cero muertes asociadas al dengue

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se reproduce en agua limpia. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez en un año, República Dominicana no reporta fallecimientos asociados a dengue, lo que ha permitido que el país sea reconocido como un referente regional en el control de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Según el boletín epidemiológico de la semana 50, en las últimas cuatro semanas, se notificaron 34 casos de dengue, mientras que el acumulado desde inicio de año asciende a 320 casos; 1,964 sospechas, una incidencia de 3.10, una reducción del 76 % en comparación con el año 2024.

Acciones oficiales y reconocimientos

Para ese año, el documento señala que en el país se contabilizaban 1,341 pacientes infectados y 10,216 sospechosos. Asimismo, 12 muertes asociadas a dengue.

Estas cifras permiten al país concluir con un balance positivo en materia de salud pública, como resultado de las acciones preventivas y educativas desarrolladas por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.

"Estos avances fueron reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que destacó al país como líder regional en el manejo del dengue, especialmente durante 2024, en un contexto regional de aumento de la enfermedad", cita una nota de prensa.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, señaló que la reducción de más de un 85 % de los casos de dengue a nivel nacional responde al impacto de las estrategias sostenidas de vigilancia epidemiológica, control vectorial y educación comunitaria.

Indicó que los logros alcanzados en la lucha contra el dengue son fruto del trabajo coordinado de la campaña "Ganémosle al dengue", bajo el lema "Elimina, limpia y tapa", junto a las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), otras instituciones del Estado y la activa participación de las comunidades, fortaleciendo el compromiso conjunto para garantizar el bienestar de la población.

"La participación de todos los sectores involucrados demostró que la prevención es un eje fundamental para proteger a la población. La salud y la educación son causas nacionales y es un compromiso de todos trabajar en la prevención de las enfermedades", indicó.

Como parte de la campaña, durante todo el año se desarrollaron jornadas educativas, operativos comunitarios de eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, descacharrización, distribución de materiales informativos, entrega de abate (larvicida) y orientaciones continuas a la población, con el objetivo de mantener bajo control la enfermedad.

Entre las iniciativas complementarias se destacan el Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue, elaborado con el apoyo de la OPS y enfocado en intervenciones sociales, así como la estrategia "Familia Anti-Dengue", desarrollada en coordinación con el Ministerio de Educación y la OPS, que capacita a estudiantes y docentes para multiplicar las acciones preventivas en sus comunidades.

En relación con otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como la chikungunya y el zika, el país también cerró el año 2025 sin registrar muertes asociadas a estos eventos.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a mantener las medidas preventivas en hogares y comunidades.