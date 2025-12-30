Unased exige al SNS cumplir en 2026 los acuerdos pendientes con el personal de enfermería

Sol Amantina Delgado, presidenta de La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, junto a Luz Mercedes Ramírez, gestora de asuntos cooperativos. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased) exigió este martes al Servicio Nacional de Salud (SNS) y al gobierno el cumplimientoen el 2026 de todos los acuerdos arrastrados de años anteriores, al denunciar que los compromisos asumidos en 2025 han sido incumplidos en su mayoría.

De acuerdo con lo expresado por el gremio, el único punto que se ha cumplido ha sido el aumento salarial, el cual fue de un 25 % dividido en tres partidas. Hasta el momento se han aplicado dos aumentos de un 10 %, quedando pendiente un 5 % que está previsto para enero de 2026.

Sin embargo, Unased señaló que otros puntos fundamentales siguen sin ejecutarse, como es el caso de las pensiones. Indicaron que más de 2,000 enfermeras estaban contempladas para ser pensionadas, pero de ese total solo unas 400 han sido beneficiadas.

También denunciaron el incumplimiento del incentivo por tiempo de servicio, una reivindicación histórica del sector, así como el nombramiento de las enfermeras jornaleras, conocidas como las enfermeras Covid, quienes están siendo desvinculadas.

Situación crítica en el personal de enfermería

El gremio advirtió, además, sobre la grave falta de personal de enfermería en los hospitales del país, estimando un déficit de entre 2,000 y 3,000 enfermeras a nivel nacional, lo que impacta directamente la calidad de los servicios de salud.

A esto se suma la falta de reclasificación de puestos, una situación que calificaron como inhumana.

Explicaron que hay enfermeras que cursaron estudios universitarios durante cuatro y cinco años, trabajan como profesionales en los hospitales, pero continúan cobrando como auxiliares.

Señalaron que, en muchos casos, en lugar de cambiarles la plaza, simplemente se les asignan funciones profesionales sin el reconocimiento salarial correspondiente, obligándolas a accionar de manera individual.

Unased reiteró que espera que para el año 2026 el gobierno se haga eco de los puntos reivindicativos que los gremios de enfermería, y de manera particular esta organización, vienen reclamando desde hace años.

El gremio llamó la atención sobre la necesidad de concluir la construcción y reparación de varios centros hospitalarios, entre ellos los de Castañuela, Dajabón, Villa Vásquez y Cevicos, este último con más de tres años en proceso de intervención sin ser finalizado, situación que continúa afectando la prestación de los servicios de salud en esas comunidades.