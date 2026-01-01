Cuatro jóvenes con edades de 16 , 19 y 32 años se convirtieron en padres en las primeras horas de este primero de enero en las maternidades de Los Mina, La Altagracia y hospital Materno Infantil doctor Reynaldo Almánzar..

Rodolfo Marino Rodríguez y Marianny Encarnación, oriundos de la provincia San Juan, son los padres del niño nacido a las 12:03 de la madrugada en la maternidad de Los Mina. El parto fue mediante cesárea, por algunas complicaciones de la madre, según informó a Diario Libre el padre del menor.

El niño nació en buen estado de salud con un peso de 5.9 libras. La madre también se encuentra en buenas condiciones de salud, según informó Rodríguez, quien informó que su pareja fue trasladada desde Samaná.

El equipo médico estuvo compuesto por los doctores Pedro Alcalá, Haydee Arzeno, Randy Mota, Dariel González, Nataly Belén, de Perinatología el doctor Rivera, y la doctora Yvelise Paulino, quienes reafirman, una vez más, su compromiso de brindar una atención humanizada, segura y de calidad, cuidando cada vida que llega al mundo en ese centro médico

Explicó que, aunque la pareja reside en San Juan, planearon permanecer durante el mes de diciembre en Samaná, donde vive el padre de la joven madre, para recibir apoyo familiar en esta nueva etapa.

Rodríguez trabaja como chofer y aseguró sentirse preparado para asumir su nuevo rol. "Me siento bien, ya soy papá, y vamos para adelante con la ayuda de Dios", afirmó. La familia se prepara ahora para iniciar una nueva etapa, agradecida por la salud de la madre y del recién nacido.

En el Materno Infantil doctor Reynaldo Almánzar

A la 1:00 de la madrugada del día primero el hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar registró el nacimiento del primer bebé del año 2026 en ese centro. Se trata de Samara de los Santos Hernández, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud vía cesárea y un peso de 8 libras.

Sus padres son Sorilennys Hernández de la Cruz, de 32 años, e Ignacio de los Santos, ambos residentes en la calle La Guázuma, número. 4, en Peralvillo, Monte Plata. Agradecieron al equipo médico que participó en el parto, además resaltaron el trato humano que recibieron en el centro de salud.

La labor de parto se inició a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre del 2025, y estuvo bajo la responsabilidad de las ginecobstetras Maruvenny Paredes, Rhadamelcis Castro, la residente Yajahira Díaz, la neonatologa Crindy Aquino, la pediatra Alexa Mañón y el doctor Barias, anestesiólogo, junto con el personal de enfermería de servicio.

El director del centro, doctor Freddy Novas, felicitó a los padres del primer bebé del Nuevo Año del ese hospital y exhortó a la madre a amamantar al recién nacido hasta los seis meses para que sea un niño fuerte y saludable.

Maternidad La Altagracia

En el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia se repitió la historia del primer nacimiento de este 2026 de una madre adolescente, esta vez de 16 años. La dominicana Yanianny Marte, residente del sector La Zurza, del Distrito Nacional, es la madre de una niña nacida en ese centro de salud a las 6:49 de la mañana de este primero de enero.

De acuerdo con una nota de prensa, la madre de la bebé llegó a la 1:21 del día primero, vía emergencia con un embarazo a término de 39 semanas. La recién nacida tiene un peso de 7 libras y 5 onzas.

La información la dio a conocer el doctor Jorge Jiménez, director general, quién felicitó a los padres por la llegada de su bebé en perfecto estado de salud. La bebé llevará el nombre de Yaidelyn y su nacimiento estuvo bajo la responsabilidad de un equipo de doctores ginecobstetras, perinatólogos , anestesiólogos , conjuntamente con el personal de enfermería de servicio.

En La Altagracia

El Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia , en el municipio de Higüey, celebró la llegada del primer bebé nacido en el año 2026, un acontecimiento registrado en la madrugada del 1 de enero, a las 4:03 de la mañana.

Se trata de una niña de siete libras, nacida mediante parto natural, marcando el inicio de un nuevo año cargado de esperanza y vida en este centro de salud.

El alumbramiento fue atendido por el equipo médico conformado por las doctoras Flores, Pérez, Astacio y Márquez, junto al doctor De Jesús y la enfermera Montilla, quienes acompañaron a la madre durante este momento tan especial.

Como gesto de bienvenida, el centro médico informó que la madre recibió una canastilla con artículos esenciales para su bebé, entregada por el hospital.

Las autoridades del centro de salud felicitaron a la familia y resaltaron la importancia de este nacimiento, que simboliza un nuevo comienzo para la comunidad al iniciar el año 2026.