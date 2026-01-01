La mortalidad neonatal en la República Dominicana en 2025 se redujo en 16 %, anuncia el SNS

Una enfermera con un bebé. ( FUENTE EXTERNA )

La mortalidad neonatal en la República Dominicana se redujo en un 16 % durante el año 2025, informó este jueves el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Según datos del Boletín Epidemiológico de la Semana 51, elaborado por la Dirección de Epidemiología (DIEPI), en 2025 se registraron 294 muertes neonatales menos que en 2024.

A través de una nota de prensa, el SNS especificó que la cifra podría variar al cierre del año epidemiológico.

Con este escenario, hospitales materno-infantiles del país registraron los primeros nacimientos del año 2026.

En la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, a las 12:00 de la medianoche del 1 de enero, nació un bebé de 5.9 libras, hijo de una madre dominicana de 19 años.

En tanto, en el Hospital Materno Infantil Reynaldo Almánzar, a la 1:00 de la madrugada, nació una niña de ocho libras, en buen estado de salud, de una madre de 32 años.

El SNS explicó que las medidas adoptadas están orientadas a reducir la morbimortalidad neonatal asociada a la prematuridad, la asfixia perinatal y las infecciones vinculadas a la atención en salud.

La estrategia se apoya en cinco ejes: fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, capacitación del personal, traslados neonatales oportunos, prevención de infecciones y ampliación del Programa Mamá Canguro.

Infraestructura y atención especializada

Durante la actual gestión, el SNS dijo que ha inaugurado ocho Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en hospitales de Santo Domingo y otras provincias.

Entre enero y octubre de 2025, estas unidades ofrecieron 7,925 servicios de hospitalización neonatal, lo que permitió ampliar el acceso a atención especializada fuera del área metropolitana.

Asimismo, se incorporó la terapia de hipotermia en tres maternidades para el manejo de recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, con el objetivo de reducir el riesgo de secuelas neurológicas.

Capacitación, traslados y prevención

El SNS mantiene acuerdos de capacitación con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) y con organizaciones no gubernamentales, dirigidos a la actualización de protocolos clínicos, control de infecciones y reanimación neonatal.

También se ha conformado una red nacional para la gestión de traslados neonatales, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

En materia de prevención, la institución implementa de manera progresiva un programa para reducir la sepsis asociada a la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

Programa Mamá Canguro

El Programa Mamá Canguro funciona actualmente en 25 hospitales del país, 18 de ellos habilitados durante la presente gestión.

Entre enero y octubre de 2025, benefició a 3,461 recién nacidos prematuros o de bajo peso.

Además, el SNS impulsa programas de tamizaje para la detección temprana de retinopatía del prematuro y déficit auditivo, con el fin de prevenir discapacidades en la población neonatal.