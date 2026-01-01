Nace el primer bebé del año 2026 en la maternidad de Los Mina

El primer bebé del 2026, un varón que pasó 5.9 libras, nació en la maternidad de Los Mina. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, recibió nuevamente al primer bebé del año 2026 justo a las 12:00 de la medianoche.

Se trata de un niño que nació con un peso de 5.9 libras, marcando el inicio del nuevo año con un mensaje de esperanza, vida y nuevos comienzos para la comunidad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el centro de salud informó que el nacimiento se produjo mediante cesárea y que la madre, Marianny Encarnación, es una joven de 19 años oriunda de la provincia de Samaná.

"La llegada de este bebé llenó de sonrisas y emoción a sus familiares y al personal de salud que, con dedicación y vocación de servicio, acompañó este momento tan especial", indica el mensaje.

Quienes recibieron al pequeño

El director del centro, Armando Camejo, expresó que cada nacimiento representa un milagro y recibir al primer bebé del año simboliza un mensaje de fe y optimismo para todas las familias dominicanas.

La atención médica estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por los doctores Pedro Alcalá, Haydée Arzeno, Randy Mota, Dariel Gonzales y Nataly Belén, junto al doctor Rivera, del área de perinatología, y la doctora Yvelise Paulino.

El pasado año, este mismo hospital recibió a la 1:00 de la madrugada el nacimiento del primer bebé del 2025 en este centro asistencial.

En aquella ocasión la criatura fue de sexo femenino, con un peso de cinco libras. Nació en un parto natural. Y su madre, Ana Rocío Mojica, es una dominicana de 36 años.

Leer más Nace el primer bebé del 2025 en la Maternidad de Los Mina