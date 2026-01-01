Adolescente de 16 años da a luz al primer bebé del 2026 de la maternidad de La Altagracia

El equipo médico sostiene a la bebé Yaidelyn tras su nacimiento a las 6:49 de la mañana del 1 de enero, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde fue recibida en buen estado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Humnsa) registró su primer nacimiento del año 2026, protagonizado por una adolescente de 16 años, quien dio a luz a una bebé en perfecto estado de salud durante la madrugada del 1 de enero.

La recién nacida llegó al mundo a las 6:49 de la mañana mediante cesárea, debido a la falta de progreso en la labor de parto. La criatura, con un peso de 7 libras y 5 onzas, presentó condiciones clínicas estables, según informaron las autoridades del centro de salud.

La madre, identificada como Yanianny Marte y residente en el sector La Zurza, en el Distrito Nacional, ingresó al hospital a la 1:21 de la madrugada por el área de emergencias, con un embarazo a término de 39 semanas. Así lo informó el centro de salud en una publicación en su cuenta de Instagram.

Felicitación y agradecimiento

El director general del hospital, doctor Jorge Jiménez, felicitó a la joven madre y a sus familiares por el nacimiento de la bebé, destacando que tanto la adolescente como su hija se encuentran en buen estado de salud.

La recién nacida llevará por nombre Yaidelyn, y su nacimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos ginecobstetras, perinatólogos, anestesiólogos y personal de enfermería, quienes garantizaron una atención segura y humanizada durante todo el proceso.

Por su parte, la madre expresó su agradecimiento al personal médico por el trato recibido y el acompañamiento brindado durante el parto, resaltando la calidad humana y profesional del equipo que la asistió en este momento trascendental.