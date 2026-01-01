×
Adolescente de 16 años da a luz al primer bebé del 2026 de la maternidad de La Altagracia

La bebé Yaidelyn nació a las 6:49 de la mañana del 1 de enero, con un peso de 7 libras y 5 onzas

    Adolescente de 16 años da a luz al primer bebé del 2026 de la maternidad de La Altagracia
    El equipo médico sostiene a la bebé Yaidelyn tras su nacimiento a las 6:49 de la mañana del 1 de enero, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde fue recibida en buen estado de salud. (FUENTE EXTERNA)

    El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Humnsa) registró su primer nacimiento del año 2026, protagonizado por una adolescente de 16 años, quien dio a luz a una bebé en perfecto estado de salud durante la madrugada del 1 de enero.

    La recién nacida llegó al mundo a las 6:49 de la mañana mediante cesárea, debido a la falta de progreso en la labor de parto. La criatura, con un peso de 7 libras y 5 onzas, presentó condiciones clínicas estables, según informaron las autoridades del centro de salud.

    La madre, identificada como Yanianny Marte y residente en el sector La Zurza, en el Distrito Nacional, ingresó al hospital a la 1:21 de la madrugada por el área de emergencias, con un embarazo a término de 39 semanas. Así lo informó el centro de salud en una publicación en su cuenta de Instagram.

    Felicitación y agradecimiento

    El director general del hospital, doctor Jorge Jiménez, felicitó a la joven madre y a sus familiares por el nacimiento de la bebé, destacando que tanto la adolescente como su hija se encuentran en buen estado de salud.

    • La recién nacida llevará por nombre Yaidelyn, y su nacimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos ginecobstetras, perinatólogos, anestesiólogos y personal de enfermería, quienes garantizaron una atención segura y humanizada durante todo el proceso.

    Por su parte, la madre expresó su agradecimiento al personal médico por el trato recibido y el acompañamiento brindado durante el parto, resaltando la calidad humana y profesional del equipo que la asistió en este momento trascendental.

