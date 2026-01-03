Diabetes en aumento en RD: especialista alerta sobre mala alimentación y falta de ejercicios

La gastroenteróloga y hepatóloga Polonia Taveras advierte que la mala alimentación y el sedentarismo están impulsando el aumento de la diabetes en la República Dominicana. ( FREEPIK )

La gastroenteróloga y hepatóloga Polonia Taveras, explicó que en República Dominicana la diabetes va en aumento, indicando que la mala alimentación y la falta de ejercicios inciden en el desarrollo de la enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de azúcar en la sangre.

La especialista resaltó que la diabetes en el país supone un problema de salud crítico y alarmante que amerita la atención de todos. Asimismo, indicó que la afección puede generar serios daños al corazón, los riñones y otros órganos, generando serias consecuencias sino se atiende a tiempo.

"Las harinas refinadas, esos carbohidratos, las pastas y esos dulces después del almuerzo pueden ser muy peligrosos para nuestro organismo. Tenemos que aprender a comer mejor e incluir alimentos ricos en fibras en nuestra dieta", manifestó la doctora en una entrevista para el podcast Grego Studios Digital, conducido por el periodista Gregory González.

Cifras altas de diabetes

Asimismo, citó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden), junto a la Universidad Iberoamericana (Unibe), en el 2025, el cual indica que la nación enfrenta una de las cifras más altas de diabetes en la región, con un 13.45 % de la población afectada.

"A esto se suma que un 2.35 % de los dominicanos desconoce su condición, incrementando la probabilidad de complicaciones graves al no recibir diagnóstico ni tratamiento oportuno", sostuvo.

Además indicó que entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen: mucha sed y hambre, orinar con frecuencia, especialmente de noche, fatiga, visión borrosa, hormigueo en manos o pies, y llagas que tardan en sanar.

Agregó que estos signos pueden aparecer de repente en la diabetes tipo 1 o desarrollarse lentamente en la tipo 2, y a veces son tan leves que no se notan.