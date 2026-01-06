Enfermería: una profesión del futuro con un presente precario

El personal de Enfermería en el país y el limitado interés de los jóvenes en cursar esta carrera son una retranca para este empleo del futuro. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Enfermería es considerada una de las 10 profesiones del futuro, impulsada por el aumento de la población mundial, el envejecimiento acelerado y la creciente necesidad de atención sanitaria. Pese a esto, representantes de esa profesión proyectan que la República Dominicana podría enfrentar una escasez de este personal en los próximos años.

Dentro del top 10 del "Informe sobre el futuro del empleo 2025", del Foro Económico Mundial, el puesto número ocho corresponde al profesional de enfermería, si se combinan los empleos que crecen más rápido en porcentaje y los que más aumentan en volumen absoluto.

La demanda de personal de enfermería no responde únicamente a situaciones de emergencia, sino al cuidado continuo de pacientes, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, el propio informe también advierte que muchos países enfrentan una escasez de personal sanitario, lo que convierte a la enfermería en una carrera con amplias oportunidades laborales tanto a nivel nacional como internacional.

Hospitales, clínicas, centros geriátricos y servicios de atención domiciliaria dependen cada vez más de estos profesionales.

Sin embargo, la realidad laboral que vive el personal de Enfermería en el país y el limitado interés de los jóvenes en cursar esta carrera son una retranca para este empleo del futuro.

Parte del personal de Enfermería que se mantiene activo asegura que el trabajo del día a día no es nada fácil. Explican que en los hospitales se labora con una gran cantidad de pacientes y bajo una carga laboral excesiva, lo que afecta tanto la calidad del servicio como la salud propia.

¿Cuántas son?

A nivel nacional, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased) estima que, sumando el sector público y el privado, existen alrededor de 20,000 enfermeras, en un país con una población que ronda los 11 millones de habitantes. No obstante, señala que el problema no radica únicamente en la cantidad de personal, sino en que las plazas que se pierden no se vuelven a cubrir.

Como ejemplo, sus representantes indicaron que solo este año en hospitales como el Salvador B. Gautier, fueron pensionadas 47 enfermeras, lo que representa 47 profesionales menos en el área de salud.

"Son 47 enfermeras que se van con su plaza, porque esas plazas no se reponen. No nombran a ninguna enfermera nueva", expresó Sol Amantina Delgado, presidenta de la Unased.

La situación se agrava cuando el personal se encuentra de licencia médica o de vacaciones, ya que esas ausencias tampoco son cubiertas, según indicaron. De hecho, aseguran que, si se realizara una evaluación real y actualizada de las nóminas de enfermería, muchos hospitales quedarían prácticamente vacíos, sin el personal suficiente para atender a la población.

"La mayoría de las enfermeras estamos enfermas o tenemos condiciones de salud, muchas de ellas catastróficas. Sin embargo, seguimos dando los servicios, porque sabemos que, si no lo hacemos, la población queda desprotegida", señaló Delgado.

En cuanto a la creciente demanda de cuidados para adultos mayores, en el país se desarrolla un plan con la participación de varias instituciones públicas. Este programa se implementa actualmente en la provincia de Azua y en Santo Domingo, a lo que se suma el trabajo de diversas federaciones.

La atractiva migración Otro factor que incide directamente en la escasez de personal es la migración. Profesionales del sector están emigrando a Italia, España, Canadá y Estados Unidos, donde existen programas que demandan personal de enfermería. Mientras en la República Dominicana una enfermera puede generar alrededor de 40,000 pesos mensuales, enfrentando una carga excesiva de pacientes, en otros países los salarios oscilan entre 125,200 pesos y 250,400 pesos (si se hace la conversión de sus monedas a la dominicana).

