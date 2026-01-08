Más de 1,600 personas recibieron atención médica gratuita de la Fundación Puntacana en 2025
La fundación desarrolló cuatro jornadas médicas en distintas comunidades de La Altagracia
Más de 1,600 personas, entre niños y adultos, recibieron atención médica gratuita durante 2025 a través de cuatro misiones médicas comunitarias realizadas por la Fundación Puntacana en distintas comunidades de la provincia La Altagracia.
Las jornadas se desarrollaron en Verón, Friusa-Bávaro, El Cortecito-Bávaro, Cabeza de Toro, Peñón de los Reyes, La Ceiba y El Macao, donde se ofrecieron servicios de medicina general y odontología sin costo para los beneficiarios, indica una nota de prensa de la Fundación.
Señala que durante el año, la fundación realizó tres misiones de medicina general y una de odontología, cada una con una duración de cinco días.
Las misiones de medicina general se llevaron a cabo en marzo, junio y octubre de 2025, e incluyeron consultas médicas para niños y adultos, entrega de medicamentos y charlas de prevención.
La misión odontológica, realizada en noviembre de 2025 en la comunidad de Verón, incluyó corrección de caries, extracciones, sellados, educación bucal y educación en higiene oral.
- En total, se realizaron 906 procedimientos odontológicos y 220 evaluaciones médicas.
Médicos de EE. UU.
Resalta que las actividades contaron con la participación de personal médico procedente de Estados Unidos y de profesionales locales del Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta y de la Unidad de Atención Primaria de Verón.
Sostiene que en cada jornada se registraron los pacientes atendidos y los casos que requirieron seguimiento fueron referidos a centros de salud locales, con el apoyo de voluntarios estudiantiles y líderes comunitarios.