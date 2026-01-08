Más de 1,600 personas recibieron atención médica gratuita de la Fundación Puntacana en 2025

Las actividades contaron con la participación de personal médico procedente de Estados Unidos y de profesionales locales del Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta y de la Unidad de Atención Primaria de Verón. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 1,600 personas, entre niños y adultos, recibieron atención médica gratuita durante 2025 a través de cuatro misiones médicas comunitarias realizadas por la Fundación Puntacana en distintas comunidades de la provincia La Altagracia.

Las jornadas se desarrollaron en Verón, Friusa-Bávaro, El Cortecito-Bávaro, Cabeza de Toro, Peñón de los Reyes, La Ceiba y El Macao, donde se ofrecieron servicios de medicina general y odontología sin costo para los beneficiarios, indica una nota de prensa de la Fundación.

Señala que durante el año, la fundación realizó tres misiones de medicina general y una de odontología, cada una con una duración de cinco días.

Las misiones de medicina general se llevaron a cabo en marzo, junio y octubre de 2025, e incluyeron consultas médicas para niños y adultos, entrega de medicamentos y charlas de prevención.

La misión odontológica, realizada en noviembre de 2025 en la comunidad de Verón, incluyó corrección de caries, extracciones, sellados, educación bucal y educación en higiene oral.

En total, se realizaron 906 procedimientos odontológicos y 220 evaluaciones médicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/whatsapp-image-2026-01-08-at-40603-pm-1-5d371bd6.jpeg Misión médica de la Fundación Puntacana. (FUENTE EXTERNA)

Médicos de EE. UU.

Resalta que las actividades contaron con la participación de personal médico procedente de Estados Unidos y de profesionales locales del Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta y de la Unidad de Atención Primaria de Verón.

Sostiene que en cada jornada se registraron los pacientes atendidos y los casos que requirieron seguimiento fueron referidos a centros de salud locales, con el apoyo de voluntarios estudiantiles y líderes comunitarios.

