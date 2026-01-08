×
Mario Lama renuncia a su cargo como director del Servicio Nacional de Salud

El ginecólogo asumió la dirección del SNS en agosto de 2020 y ha enfrentado múltiples desafíos durante su gestión

    Mario Lama. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El doctor Mario Lama renunció a su puesto como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), según confirmaron fuentes cercanas al funcionario.

    Dichas fuentes señalaron a Diario Libre que las razones serían por agotamiento, tras cinco años al frente de esta institución.

    Lama, especialista en ginecología y obstetricia, fue designado en el puesto en agosto del 2020, con el decreto 378-20.

    Su renuncia se conoce en una semana en la que el presidente Luis Abinader ha dispuesto cambios y remociones en ministerios y direcciones institucionales como parte -según dijo el propio presidente- de una nueva etapa en su gobierno.

