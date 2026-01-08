Mario Lama renuncia a su cargo como director del Servicio Nacional de Salud

El doctor Mario Lama renunció a su puesto como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), según confirmaron fuentes cercanas al funcionario.

Dichas fuentes señalaron a Diario Libre que las razones serían por agotamiento, tras cinco años al frente de esta institución.

Lama, especialista en ginecología y obstetricia, fue designado en el puesto en agosto del 2020, con el decreto 378-20.

Su renuncia se conoce en una semana en la que el presidente Luis Abinader ha dispuesto cambios y remociones en ministerios y direcciones institucionales como parte -según dijo el propio presidente- de una nueva etapa en su gobierno.