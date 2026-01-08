Mortalidad infantil en el país disminuye más del 19 % en 2025

En la última semana del año, se reportaron 26 defunciones infantiles. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves, a través del Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2025), que la mortalidad infantil en el país registró una reducción durante el año pasado.

En 2025 se notificaron 1,819 muertes infantiles, frente a las 2,255 registradas en el mismo período de 2024, lo que representa una disminución de más del 19 %.

En la última semana del año, se reportaron 26 defunciones infantiles.

Muertes maternas

En materia de salud materna, se reportaron dos muertes maternas, ambas de nacionalidad haitiana, para un acumulado de 177 defunciones durante 2025, cifra similar a la del año anterior.

La mayor concentración de muertes maternas se registró en Santo Domingo (41), Santiago (28) y La Altagracia (18), mientras que provincias como Dajabón, Elías Piña, Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez no registraron casos.

Enfermedades prevenibles

El boletín también destaca que el país se mantuvo libre de muertes por dengue, malaria, cólera y algunas enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Durante la semana 52 se confirmaron dos casos de malaria, acumulando 877 casos en todo el año, principalmente en las provincias de Azua (47 %) y San Juan (42 %), sin defunciones asociadas.

En cuanto al dengue, no se registraron casos en la última semana y el total anual fue de 326 casos, una reducción superior al 75 % frente a los 1,343 casos de 2024.

