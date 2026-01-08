Sociedad de Pediatría pide respetar esquema local de vacunas pese a cambios en EE. UU.

Un niño recibe una dosis de vacuna en su brazo izquierdo. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Pediatría pidió este jueves a la población cumplir con el esquema completo de vacunación, tal como está establecido por la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV).

"Es importante recordar que, en nuestro país, contamos con un esquema de vacunación que se adhiere a las necesidades de nuestro territorio, es decir, de acuerdo a nuestra epidemiología se cargan enfermedades susceptibles de notificación obligatoria, por lo que no consideramos adoptar ninguna de esas recomendaciones", explicó la entidad a través de una nota de prensa.

En adición, exhortó a los padres que deseen y puedan costear ciertas vacunas fuera del esquema (tales como hepatitis A y meningococo) que las coloquen a los niños, siempre siguiendo las orientaciones por su pediatra de cabecera, a fin de mejorar la cobertura de enfermedades prevenibles.

El llamado se produce luego de que el pasado lunes, el gobierno de Estados Unidos reformó el calendario federal de vacunas pediátricas del país, dejando de recomendar que todos los niños sean inmunizados de manera estándar y habitual contra seis enfermedades, pasando de 17 inmunizaciones pediátricas a solo 11 recomendaciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) proponen ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica y no que sean parte del esquema regular.

Las autoridades de salud estadounidenses seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como las inmunizaciones contra la polio, la varicela, el virus de papiloma humano (VPH).

La Sociedad de Pediatría aclaró que, en el Ministerio de Salud de la República Dominicana, se mantienen las recomendaciones de acuerdo al esquema de vacunación actualmente disponible.

Vacunas disminuyen casos de enfermedad

Los pediatras dominicanos hicieron hincapié en que, durante los últimos años, han visto cómo han disminuido los casos de enfermedades graves por diarrea, debido al uso de la vacuna de rotavirus.

Además, recomiendan mantener la vacuna de meningococo contra personas susceptibles, en caso de brotes y cuando sea necesario; así como la vacuna de hepatitis B en recién nacidos, debido al impacto de dicha infección en esa etapa y el riesgo de progresión a cronicidad por esta afección.

Las vacunas se aplican en más de mil puestos fijos distribuidos por toda la geografía nacional.