Juramentan a Julio César Landrón como nuevo director del Servicio Nacional de Salud

Momento en que el doctor Julio César Landrón es juramentado como nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS) por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. ( FUENTE EXTERNA )

Fue juramentado este viernes como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) el doctor Julio César Landrón, en un acto encabezado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que Landrón aseguró que el SNS y el Ministerio de Salud Pública trabajarán de manera articulada para continuar fortaleciendo el sistema de salud dominicano.

Tras prestar juramento, Landrón expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, y afirmó que asume la dirección del SNS con responsabilidad y vocación de servicio, convencido de que esta función representa una causa orientada a proteger la vida, la dignidad y el bienestar del pueblo dominicano.

El nuevo director ejecutivo subrayó que su compromiso no es solo con la población, sino también con las familias dominicanas, asegurando que no se permitirá defraudar la confianza depositada.

Asimismo, resaltó que el SNS es una institución de gran envergadura y no se tolerarán "desviaciones ni privilegios indebidos; no habrá vacas sagradas" y que quien no cumpla con los compromisos institucionales no podrá permanecer al frente.

"Este compromiso lo asumimos con responsabilidad y apego a Dios. Reiteramos al presidente y a la vicepresidenta que no quedaremos mal ni al gobierno, ni al pueblo, ni a nuestras familias. Existe un gran equipo de trabajo y continuaremos sobre la misma estructura institucional, haciendo todo lo posible para que las metas pendientes se cumplan, con énfasis en la transparencia", manifestó Landrón.

Por su parte, el ministro Víctor Atallah resaltó la importancia de la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el SNS para garantizar servicios más eficientes, humanos y accesibles, señalando que la articulación institucional será clave para responder a las necesidades de la población y enfrentar los retos del sector sanitario.

El funcionario destacó el desempeño de Landrón al frente del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, resaltando su honestidad, capacidad gerencial y experiencia en la red pública, y aseguró que desde su nuevo cargo podrá dar continuidad a los avances logrados en el sistema de salud.

¿Quién es Julio César Landrón?

El doctor Landrón es médico cirujano ortopedista, con maestría en Salud Pública y diplomado en Alta Gerencia y Gestión Empresarial en Salud. Ha sido director provincial de Salud en Sánchez Ramírez y se ha desempeñado como profesor y jefe de residentes del Hospital Dr. Darío Contreras.

Al momento de su designación se desempeñaba como director del Hospital Traumatológico Ney arias Lora.

Su designación como director del SNS se realizó mediante el Decreto 6-26, conforme a lo establecido en la Ley núm. 123-15, que crea la institución y dispone que el titular sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), con la aprobación previa del Consejo Directivo del SNS.