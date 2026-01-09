Mario Lama: "Me voy del SNS con gratitud, serenidad y la satisfacción del deber cumplido"

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, quien presentó su renuncia al cargo tras dirigir la institución desde agosto de 2020, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con el que agradeció la oportunidad de liderar el SNS.

En su mensaje, Lama expresó que su paso por el SNS fue "uno de los mayores retos y privilegios" de su vida profesional, y destacó la labor realizada durante su gestión.

"Concluyó una etapa de servicio que asumí con honor, entrega y un profundo sentido de responsabilidad al frente del Servicio Nacional de Salud", escribió el especialista en ginecología y obstetricia.

En su publicación, Lama calificó como logros alcanzados durante su gestión en la Red Pública de Servicios de Salud los siguientes puntos:

La renovación y fortalecimientos de hospitales

Mayor capacidad de respuesta

Mejora sostenida en la calidad de los servicios

"Al mismo tiempo, alcanzamos niveles récord en la producción de servicios de salud, ampliando la cobertura y garantizando atención continua a millones de dominicanos en respeto a su derecho de recibir atención sanitaria oportuna y de calidad", expresó.

También, resaltó los avances en la dignificación del personal sanitario y en la construcción de una red más cercana, humana y resolutiva para la gente. "Todo esto ha sido posible gracias al trabajo incansable, vocacional y comprometido de un gran equipo", resaltó.

Agradecimientos

En su mensaje, el exdirector del SNS agradeció el respaldo recibido por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama, Raquel Arbaje.

"Me voy del SNS con gratitud, serenidad y la satisfacción del deber cumplido. ¡Gracias por la oportunidad de servir desde el SNS!", concluyó Lama en su mensaje.

Su renuncia se produce en una semana en la que el presidente Abinader ha dispuesto cambios y remociones en distintos ministerios y direcciones institucionales, como parte de lo que calificó como una nueva etapa en su gobierno.