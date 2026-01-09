Gobierno entrega remozamiento del Hospital Félix María Goico con inversión de RD$159 MM

La vicepresidente Raquel Peña realiza el corte de cinta en el Hospital Félix María Goico. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, encabezaron este viernes el acto de entrega del remozamiento del Hospital Dr. Félix María Goico.

La obra ejecutada por el SNS beneficiará de manera directa a una población que supera el millón habitantes del Distrito Nacional.

Durante el acto, Peña señaló que la salud continúa siendo una prioridad del Gobierno dominicano.

"Nuestra visión es clara: fortalecer la red hospitalaria, ampliar la capacidad de respuesta y garantizar que los servicios especializados estén al alcance de la gente, sin importar su condición o lugar de residencia", dijo.

La vicemandataria aseguró que esta obra forma parte de la transformación integral que impulsa el presidente Luis Abinader en todo el país, a través del Servicio Nacional de Salud.

Detalles de la obra

De su lado, el doctor Landrón destacó que la obra contó con una inversión total de RD$159,014,968.73, de los cuales RD$112,035,752.06 fueron destinados a infraestructura y RD$46,979,216.97 al equipamiento médico, permitiendo una modernización integral del centro.

"Como parte del remozamiento, el hospital fue intervenido en distintos niveles. En el nivel 3 se habilitaron cinco quirófanos, área de recuperación con tres camas, sala de parto, área de preparación, unidad neonatal, área de esterilización y farmacia", expuso el doctor a través de una nota de prensa.

Mientras, que en el nivel 4 se adecuaron nueve habitaciones con capacidad para 15 camas, área de maxilofacial con dos sillones, consultorios de gastroenterología, planificación familiar y urología, estación de enfermería y baños.

Al quinto nivel se le incorporó un área de diálisis con cinco sillones, farmacia, áreas de descanso para médicos y personal de enfermería, residencias médicas para hombres y mujeres y un salón multiuso.

Asimismo, se realizó el pintado completo de la fachada del hospital y se instalaron tres ascensores totalmente nuevos, dos de montacarga y uno tipo camillero, fortaleciendo la accesibilidad y la operatividad del centro de salud.

El doctor Landrón aseguró que más que la entrega de una infraestructura física, la obra representa la materialización de un compromiso del Estado dominicano con la salud del pueblo y la mejora continua de los servicios públicos ofrecidos en los centros hospitalarios.

"Este fue el primer hospital entregado de esta gestión gubernamental, en marzo de 2021; en esa ocasión se entregó remozada la sala de Emergencia, la Unidad Odontológica y otras áreas ampliadas y adecuadas, que se suma a los más de 90 hospitales remozados y fortalecidos, como parte de la transformación sin precedentes de los servicios sanitarios en todo el territorio nacional bajo los lineamientos del presidente Luis Abinader, de acercar los servicios de salud a los ciudadanos en sus propias comunidades", indicó.

El director ejecutivo del SNS exhortó a los colaboradores del centro de salud y a la comunidad de Villa Consuelo, a preservar el equipamiento y todas las áreas de su infraestructura, en el entendido de que el hospital es de todos.

En la inauguración estuvieron presentes los doctores Víctor Atallah, ministro de Salud Pública; Edisson Féliz, director Servicio Regional de Salud Ozama; José Luis López, director de Promese/Cal, además, directores del SNS, personal de salud y administrativo del hospital.