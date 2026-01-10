El director del SNS realiza sus primeras supervisiones: recorre hospitales en construcción de SDN

El doctor Julio Landrón visitó dos hospitales en construcción en Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, encabezó este sábado un recorrido de supervisión por varios centros hospitalarios del municipio Santo Domingo Norte, con el objetivo de dar continuidad a las obras en ejecución y garantizar su pronta culminación.

La jornada se inició en el Hospital Municipal Hacienda Estrella, donde se ejecutan trabajos de remozamiento y ampliación.

Durante la visita, el titular del SNS sostuvo un encuentro con los ingenieros responsables de la obra, a quienes instruyó disponer los instrumentos necesarios para que, a partir del próximo lunes, se reanuden de manera inmediata los trabajos, con la meta de que el centro de salud sea entregado en un plazo menor a tres meses.

"Iniciamos la supervisión de las diferentes obras para darle continuidad, para que las mismas sean finalizadas en el menor tiempo posible y continuar brindando atenciones oportunas y de calidad a la población", expresó a través de una nota de prensa.

Landrón estuvo acompañado por María Arias, directora del hospital; el ingeniero encargado del proyecto y personal médico, con quienes evaluó el estado actual de la obra que cuenta con el presupuesto establecido para el presente año.

Hospital Municipal La Victoria

Asimismo, como segunda parada del recorrido, la comitiva se trasladó al Hospital Municipal La Victoria, donde se ejecuta un remozamiento general de sus instalaciones, además de la ampliación del área de Emergencia.

En ese contexto, el doctor Landrón ordenó que los trabajos sean finalizados en los próximos tres meses, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del centro y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

