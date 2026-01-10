El doctor Nicolás Rizik Cabral es galardonado Maestro de la Cirugía 2026

El doctor Nicolás Rizik Cabral (c) al recibir el Galardón Maestro de la Cirugía 2026 este 10 de enero. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) otorgó el Galardón Maestro de la Cirugía Dominicana 2026 al doctor Nicolás Rizik Cabral, en una ceremonia celebrada la noche del 10 de enero de 2026 en el Hotel Santo Domingo Marriott Piantini.

El acto formó parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Cirujano y reunió a autoridades médicas, miembros de la Junta Directiva del CDC, expresidentes de la institución, cirujanos reconocidos, invitados y familiares.

La ceremonia se inició con la entonación del Himno Nacional Dominicano y las palabras de la maestra de ceremonias, quien destacó el valor histórico de esta distinción, considerada la más alta que concede el colegio.

El presidente del CDC, doctor Jiomar Figueroa Germosén, ofreció el discurso de bienvenida, señalando que el galardón reconoce tanto la trayectoria profesional como la integridad ética, el liderazgo y el compromiso con la formación médica en el país.

La semblanza del doctor Nicolás Rizik Cabral fue presentada por el doctor Ceferino Brache, quien abordó su trayectoria profesional, su rol en la formación de generaciones de cirujanos y su aporte al desarrollo de la cirugía en República Dominicana.

Posteriormente, el doctor Nelson Encarnación leyó el pergamino que formaliza el reconocimiento, y el doctor Heriberto Rodríguez Bone dirigió el acto central de investidura, que incluyó la develación de la fotografía oficial del homenajeado y la imposición de la banda distintiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-10-at-94148-pm-f884195a.jpeg El doctor Nicolás Rizik Cabral al recibir el Galardón Maestro de la Cirugía 2026 este 10 de enero. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Durante su intervención, el doctor Rizik Cabral expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reiteró su compromiso con los principios que guían el ejercicio médico, la docencia y el servicio a la sociedad.

Un homenaje institucional

El evento concluyó con fotografías oficiales junto a la Junta Directiva, expresidentes del CDC y cirujanos distinguidos, consolidando el carácter institucional del homenaje.

Con esta distinción, el Colegio Dominicano de Cirujanos reconoce una trayectoria dedicada a la práctica médica y a la formación de profesionales, y reafirma su misión de valorar el legado de quienes han contribuido significativamente al desarrollo de la cirugía en el país.

