El actual director del SNS dice dejó en el Ney Arias un superávit superior a los RD$300 millones

El doctor Julio Landrón pasó de dirigir el Hospital Ney Arias Lora al Servicio Nacional de Salud (SNS). ( FUENTE EXTERNA )

El director saliente del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón, presentó un balance de su gestión, en el que destacó logros financieros, altos niveles de productividad y el fortalecimiento institucional del centro de salud.

Durante un acto de agradecimiento al personal médico, administrativo y de apoyo, Landrón resaltó el compromiso y la entrega de los colaboradores, al tiempo que puso en valor los avances alcanzados en materia de productividad, cumplimiento de indicadores y fortalecimiento financiero.

Resultados financieros y productivos

Landrón, quien ahora se desempeña como el nuevo titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), subrayó que el hospital deja un superávit en cuentas bancarias superior a los 300 millones de pesos, así como más de 120 millones de pesos en cuentas por cobrar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), cifras que, según indicó, reflejan una estabilidad financiera sin precedentes dentro de la Red Pública de Salud.

En términos de productividad general, el ortopeda informó que el hospital ofrece más de un millón 300 mil servicios de salud al año, con un nivel de satisfacción de los usuarios de 99 puntos.

Asimismo, señaló que la mortalidad institucional se mantiene por debajo del 2 %, específicamente en 1.7 %, y que la rotación de cama es de 2.7 días.

"El Hospital Ney Arias Lora queda en una posición financiera sólida, con capacidad para seguir creciendo y respondiendo a las necesidades de los pacientes, gracias al esfuerzo conjunto de todo su personal", expresó el pasado director.

En cuanto a la producción de servicios, de acuerdo con los datos institucionales y según especifica una nota de prensa, el centro ha realizado 133,189 consultas; 35,039 atenciones de emergencias; 10,044 hospitalizaciones y 40,273 cirugías.

Además, se han efectuado 190,385 estudios de imágenes y 613,447 pruebas de laboratorio, lo que evidencia un alto nivel de respuesta en las distintas áreas de atención médica.

El hospital también reporta 11,693 sesiones de hemodiálisis; 45,971 procedimientos de rehabilitación y más de 242 mil otras actividades productivas.





La tasa de infecciones es de 0.5 y una ocupación hospitalaria del 39.5 %, indicadores que reflejan eficiencia operativa y calidad en los servicios.

"Estos resultados son producto de una gestión enfocada en la transparencia, el uso eficiente de los recursos, la planificación estratégica y el trabajo en equipo, lo que permitió garantizar la sostenibilidad operativa del hospital y mejorar la calidad de la atención brindada a la población", destacó Landrón.

Director interino

Momento de la juramentación del doctor Víctor Rosario.

El doctor Landrón posicionó como director interino a Víctor Rosario Suazo, quien se desempeñaba como subdirector médico del centro de trauma.