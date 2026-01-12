SNS prioriza Atención Primaria, trauma y salud mental en su agenda 2026

Las metas del SNS en 2026 buscan mejorar la calidad de la atención y reducir enfermedades prevenibles ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) definió como máxima prioridad institucional el fortalecimiento de la Atención Primaria, la consolidación de la Red Nacional de Trauma y la implementación y fortalecimiento de las unidades de salud mental, ejes que marcarán la hoja de ruta del organismo de cara al año 2026.

Estos lineamientos fueron presentados durante una reunión de trabajo encabezada este lunes por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, junto a los directores de la sede central y los directores regionales, en la que se socializaron las metas del Gobierno para el sector salud y el plan estratégico institucional.

Landrón explicó que, de las cinco prioridades establecidas por el presidente Luis Abinader para el sector salud, al SNS le corresponde dar cumplimiento inmediato a tres ejes fundamentales, los cuales pasan a ser el centro de la gestión.

En ese sentido, subrayó que el fortalecimiento de la Atención Primaria constituye la prioridad número uno del Gobierno, con la asignación de los recursos necesarios para rescatar y optimizar las Unidades de Atención Primaria en todo el territorio nacional.

Asimismo, indicó que se trabajará en la consolidación de la Red Nacional de Trauma, con un seguimiento estricto que garantice su funcionamiento a plena capacidad, especialmente en áreas como emergencias, ortopedia y atención especializada.

De igual forma, destacó la implementación y fortalecimiento de las unidades de salud mental, asegurando que cada hospital cuente con espacios adecuados y personal capacitado para ofrecer una atención oportuna y de calidad.

Durante el encuentro también se presentó el plan estratégico que da continuidad a los procesos impulsados en la gestión anterior, en cumplimiento de las directrices del presidente Abinader, enfocado en el fortalecimiento del sistema público de salud y la mejora de los servicios a la población.

Más Salud y Larga Vida

Las metas 2026 se desarrollan bajo el lema "Más Salud y Larga Vida" y buscan garantizar una atención integral, así como reducir las muertes y enfermedades prevenibles.

Al cierre de la reunión, Landrón hizo un llamado a la unidad y al compromiso colectivo para alcanzar los objetivos trazados, al tiempo que resaltó la importancia de la articulación de los programas existentes y la sostenibilidad de los indicadores de salud.

También agradeció al doctor Mario Lama por los logros alcanzados durante más de cinco años de gestión y afirmó que la mejor forma de honrar el apoyo del presidente Luis Abinader al sector salud es duplicar el trabajo y la entrega en favor de la salud del pueblo dominicano.