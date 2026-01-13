Más de 500,000 personas viven con depresión en República Dominicana

Salud Pública llama a aprender a reconocer los síntomas de la depresión. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 332 millones de personas viven con depresión en el mundo.

En la República Dominicana, la prevalencia estimada es de 4.7 % (unas 500,000 personas), mientras que en América Latina alcanza el 12 %, con un aumento superior al 30 % tras la pandemia por Covid-19.

En ocasión de la conmemoración cada 13 de enero del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, el Ministerio de Salud Pública desarrolló el panel "Hablemos de la Depresión: Reconocer, Acompañar y Tratar", donde especialistas abordaron factores de riesgo, señales de alerta, prevención y autocuidado.

Durante el acto, el ministro Víctor Atallah dijo que es fundamental reconocer los síntomas, ya que la depresión no siempre se expresa con lágrimas, pudiendo la persona afectada aparentar una enorme alegría.

"La depresión no es una tristeza temporal y pasajera. Es un sentimiento profundo de desconexión y de negación propia de los mecanismos esenciales que puede tener una persona para lidiar con los problemas del día. Sabemos es más común en las mujeres que en los hombres", explicó.

"Cada día con depresión se convierte en una bomba de tiempo que puede terminar en situaciones catastróficas, muchas veces no solamente para las personas, sino para el entorno y el contexto en que vive", agregó.

Más profesionales

El funcionario indicó que el Ministerio de Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), ha fortalecido las redes de salud mental, incrementando el número de profesionales y ampliando los servicios disponibles.

Para el año 2025, el país pasó de 925 a 1,100 psicólogos, de 145 a 166 psiquiatras, y de 14 a 17 Unidades de Intervención en Crisis.

El ministro Víctor Atallah durante el actor por el Día de la Depresión.

No obstante, reconoció el déficit de especialistas en psiquiatría, pero aseguró que se trabaja en la revisión curricular, incentivos a la formación y programas de entrenamiento médico supervisado, en coordinación con las sociedades médicas especializadas.

"La cuestión es aumentar la cobertura, incluir los planes de salud mental en todo lo que es la Seguridad Social y el plan de nosotros es aumentar la cobertura de sus medicamentos a través de los protocolos, incluirlos en el programa básico de medicamentos esenciales y formular que los mismos estén cubiertos", enfatizó.

De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, subrayó que la depresión no es una debilidad, sino "una condición que puede afectar a cualquier persona y cuya prevención requiere el compromiso de toda la sociedad".

Mientras, el director de Salud Mental, Alejandro Uribe, destacó que esta condición figura entre las tres principales causas de consulta médica, aunque continúa siendo subestimada debido al estigma social.

