Maternidad La Altagracia redujo gasto en casi 19 millones de pesos tras protocolo para extranjeros

Pacientes llegando a la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Tras la implementación, en el mes de abril, del protocolo hospitalario para la atención a pacientes extranjeros, la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia registró una reducción del gasto público en 27.31 %, así como una disminución significativa en la proporción de partos de extranjeras en comparación con el año anterior.

Durante el 2025, el hospital registró 4,738 nacimientos, de los cuales 4,653 fueron nacidos vivos (98.21 %) y 85 nacidos muertos (1.79 %). La cantidad de nacimientos fue de 4,661, incluyendo 1,646 partos vaginales (35.31 %) y 3,015 cesáreas (64.69 %).

Del total de partos, 3,286 correspondieron a pacientes dominicanas (70.5 %) y 1,375 a extranjeras (29.5 %).

En contraste, durante el año 2024, se produjeron 7,592 partos, de los cuales 3,425 fueron de pacientes extranjeras (45 %). Esto representa una reducción de 2,050 partos a mujeres de otras nacionalidades, equivalente a un 59.85 % menos en relación con el año anterior.

Ahorro fiscal y sostenibilidad

De acuerdo con una nota de prensa, uno de los principales logros del año fue la disminución del gasto público asociado a la atención de pacientes extranjeras.

Entre abril y diciembre de 2024, el hospital destinó 69,458,416.14 pesos a estas atenciones, mientras que en el mismo período de 2025 el gasto fue de 50,482,581.49 pesos, lo que representa un ahorro de 18.9 millones, equivalente a una reducción del 27.31 %. Asimismo, las deudas internas del hospital disminuyeron un 43.81 %.

Servicios ofrecidos

En consulta externa, en la Maternidad La Altagracia se ofrecieron 68,925 atenciones, de las cuales 60,672 correspondieron a pacientes dominicanas (88.03 %) y 8,848 a extranjeras (12.84 %). Además, 7,971 consultas fueron a pacientes adolescentes, el 11.56 % del total.

En el área de Emergencia se registraron 11,559 atenciones, con 10,876 ingresos hospitalarios.

En imágenes se realizaron 27,063 procedimientos, y en laboratorio 372,863 pruebas, incluyendo 307 cariotipos, un servicio altamente especializado que solo ofrece este hospital en el sector público, a un costo subsidiado de 6,000 pesos frente a los 30 o 40 mil pesos del sector privado.

También se destaca el crecimiento del servicio de endocrinologia ginecólogica y la clínica de menopausia y climaterio, dando atención directa a más de siete mil pacientes.

Otro hito fue la reestructuración del Programa Mamá Canguro (PMC) desde mayo de 2025. Se captaron 330 bebés prematuros o de bajo peso, se acompañó a más de 400 familias y 81 niños completaron con éxito dicho programa,

El director del hospital, Jorge Arturo Jiménez, destacó que estos resultados responden a "una gestión en equipo, orientada a la eficiencia, la calidad del servicio y el uso responsable de los recursos públicos, con el respaldo del Servicio Nacional de Salud".

Partos en RD bajaron un 18.4 % La implementación de nuevos protocolos hospitalarios a partir del 21 de abril representó un cambio determinante en el comportamiento de los partos registrados, especialmente en lo relativo a la presencia de parturientas haitianas en centros públicos. Sumando todos los hospitales del país, en el año 2025 se registraron 74,784 partos, de los cuales, el 75.1 % (56,148) fueron de madres dominicanas y el 24.6 % (18,434) de madres haitianas. En tanto, en 2024 se contabilizaron 91,661 partos: 58,511 (63.8 %) de madres dominicanas y 32,967 (36%) haitianas.