Senasa y clínicas privadas refuerzan coordinación para fortalecer el sistema de salud

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Edward Rafael Guzmán y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), doctor Rafael Mena. ( FUENTE EXTERNA )

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) informaron este miércoles que continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer el sistema de salud dominicano, tras sostener un encuentro institucional orientado a revisar prioridades comunes con miras al año 2026.

Durante una reunión, ambas entidades revisaron prioridades comunes y ratificaron su disposición de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de Senasa y Andeclip, lo que repercutirá en la calidad y eficiencia de los servicios de salud que reciben los afiliados, señala una nota de prensa.

Indica que ambas instituciones coincidieron en la importancia de consolidar esta relación institucional como un eje clave para enfrentar los desafíos del sector salud y avanzar hacia soluciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de la población.

Clínicas privadas

De su lado, Andeclip enfatizó la importancia del Seguro Nacional de Salud para las clínicas privadas y reafirmó el compromiso de continuar garantizando la atención pertinente a los afiliados de Senasa, en cada uno de sus centros privados.

De igual forma, los participantes del encuentro recalcaron que la cooperación interinstitucional será determinante para encarar los retos actuales y futuros del sector, así como para construir un sistema de salud más integrado, eficiente y centrado en las personas.

Sobre Senasa

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) surge con la promulgación de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En esta Ley se establece que SeNaSa es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.