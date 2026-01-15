El gasto en las principales maternidades de Santo Domingo bajó RD$51.1 millones en 2025

Previo al protocolo, en la Maternidad de Los Mina predominaban las pacientes extranjeras. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las dos principales maternidades del Gran Santo Domingo registraron una disminución de 51.1 millones de pesos en sus gastos después de la puesta en ejecución del protocolo de atenciones hospitalarias a pacientes extranjeros, iniciado el 21 de abril de 2024.

Visto de manera separada, la Maternidad San Lorenzo de Los Mina registró una reducción del 63 % del gasto público destinado a la atención de partos durante el período abril–diciembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, pasando de 50,931,000.78 pesos a 18,718,282.66 pesos en el 2025, una diferencia de 32.2 millones.

De acuerdo con los datos institucionales, entre abril y diciembre de 2024 se registraron 4,901 nacimientos, de los cuales 2,512 (51 %) correspondieron a madres extranjeras y 2,389 (49 %) a madres dominicanas, notándose un predominio de las parturientas, especialmente, procedentes de Haití sobre las locales.

En contraste, durante el período abril–diciembre de 2025 se contabilizaron 3,338 nacimientos, reflejando una reducción en el volumen total. De estos, 923 (27.7 %) fueron de madres extranjeras y 2,415 (72.3 %) de madres dominicanas.

La aplicación del protocolo hospitalario conllevó en este centro de salud a un cambio importante en la composición de los nacimientos, con un mayor predominio de madres dominicanas en 2025.

"Los resultados contribuyen a una mejor optimización de los recursos y fortalecen la planificación de los servicios materno-infantiles ofrecidos a la población", destacó la Dirección del hospital a través de un documento de prensa.

27.31 % en la Maternidad La Altagracia

Un comportamiento similar, aunque en menor proporción, ya se había registrado en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, con una reducción del gasto público en 27.31 %.

Entre abril y diciembre de 2024, el hospital destinó 69,458,416.14 pesos a estas atenciones, mientras que, en el mismo período de 2025, el gasto fue de 50,482,581.49 pesos, lo que representa un ahorro de 18.9 millones. Durante el 2025, el hospital registró 4,738 nacimientos.

Del total de partos, 3,286 correspondieron a pacientes dominicanas (70.5 %) y 1,375 a extranjeras (29.5 %).



En contraste, durante el año 2024, se produjeron 7,592 partos, de los cuales 3,425 fueron de pacientes extranjeras (45 %).

Esto representa una reducción de 2,050 partos a mujeres de otras nacionalidades, equivalente a un 59.85 % menos en relación con el año anterior.

En Higüey

El Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia informó que, al comparar los períodos abril–diciembre de los años 2024 y 2025, se registró una disminución en el total de los nacimientos de madres extranjeras atendidos.

Los datos compartidos por el centro hospitalario destacan que en el año 2024 se realizaron 676 partos a madres del vecino país y 329 a nativas dominicanas.

En 2025, las cifras variaron con una reducción de 81.66 % en el número de partos a madres extranjeras con 124 partos contabilizados en el período abril-diciembre.

La proporción de madres de origen dominicano se mantuvo similar con 315 partos, una diferencia de 14 respecto a los datos de 2024.