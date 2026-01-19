Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular realiza operativo médico en Laguna Salada

Una señora participa en el operativo médico realizado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (Sdcve), en coordinación con el Club de Leones de Laguna Salada. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (Sdcve), en coordinación con el Club de Leones de Laguna Salada, informó este lunes sobre la realización de un operativo médico especializado en este municipio de la provincia Valverde, como parte de sus acciones orientadas a la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención de enfermedades vasculares.

"Esta unión entre sociedades médicas y organizaciones comunitarias demuestra que cuando trabajamos juntos, el impacto es real y duradero", expresó la doctora Elsa Rollán Saint Amand, presidenta de la Sdcve.

Según una nota de prensa, la especialista agregó que la prevención, el diagnóstico oportuno y la educación en salud vascular deben llegar a cada rincón del país, especialmente a comunidades como Laguna Salada, donde estas iniciativas marcan una verdadera diferencia en la calidad de vida de las personas.

Con este tipo de jornada, la Sdcve reiteró que la medicina no debe limitarse únicamente a los hospitales o grandes centros urbanos, destacando la importancia del control de los factores de riesgos vasculares, así como la consulta médica oportuna como una herramienta clave para reducir complicaciones asociadas a estas enfermedades.

"Laguna Salada está más que contenta. En nombre de nuestra comunidad, damos las gracias por traer este operativo tan importante hasta nosotros, donde muchas personas se han beneficiado de atención médica y medicamentos", expresó Germán Damián Rodríguez, alcalde del municipio.

De su lado, el alcalde del distrito municipal de Jaibón agradeció a los médicos participantes y a la sociedad médica por la organización de esta jornada en favor de la comunidad, la cual calificó como "un gran operativo".

Evaluaciones vasculares a la comunidad

Durante la jornada, señala el documento de prensa, médicos especialistas ofrecieron evaluaciones vasculares gratuitas, orientaciones clínicas y recomendaciones preventivas a decenas de pacientes, contribuyendo a la detección temprana de patologías del sistema vascular que, tratadas a tiempo, permiten mejorar significativamente la calidad de vida.

