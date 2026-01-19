Director del SNS busca diálogo con los gremios de enfermería ante llamado a protesta

El doctor Julio Landrón conversará con las enfermeras previo al piquete convocado para el miércoles 28 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

Ante el anuncio de diversos gremios de enfermería de la realización de un piquete el miércoles 28 de enero frente al Palacio Nacional, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, reveló que sostendrá un encuentro este jueves 22 de enero para conocer sus demandas.

"Ya tenemos varios gremios, porque son como siete u ocho. El jueves tenemos una reunión con todos y ahí vamos a analizar todo y llevar el presupuesto del impacto económico que pueda tener y buscarle la solución, que para eso es que estamos", aseguró el doctor.

Desde hace una semana, los diversos gremios de enfermería dijeron que se plantarían el 28 de enero, a las 9:00 de la mañana, frente al Palacio Nacional, como parte de la reanudación de su plan de lucha tras más de cinco años de reclamos sin respuesta.

Reclamos y plan de lucha del sector enfermero

El colectivo, representado por Aracelis de Salas, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), explicó que la protesta se produce luego de más de tres meses de espera a una respuesta del presidente de la República, Luis Abinader, a quien entregaron formalmente un pliego de demandas que consideran urgentes para este sector.

"Hace meses que estamos esperando esa respuesta, señor presidente. No nos han dejado otro camino que no sea retomar nuestro plan de lucha. El personal de enfermería, todos sus gremios, estarán el 28 de enero a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Nacional. Con este piquete retomamos lo que es nuestro plan de lucha", dijo De Salas en recientes declaraciones.

Asimismo, señaló la apertura de los gremialistas a dialogar y concretar acuerdos.

"Si nos llaman y nos dan respuesta positiva, entonces nosotros suspenderíamos. Nosotros estamos abiertos al diálogo", enfatizó.

De acuerdo con las enfermeras, desde el año 2016 no les aplican los incentivos al tiempo en servicio y se han frenado los nombramientos de auxiliares y bachilleres técnicos. También solicitan mejoras de pensiones y asignación de las enfermeras contratadas durante la pandemia por Covid-19.

Asimismo, en 2024 les ofrecieron mil cambios de designación y aseguran que, hasta el momento, no han sido cumplidos.





"Estas demandas son las que tenemos desde hace más de cinco años con estas mismas autoridades y no nos han cumplido", concluyó.

El colectivo de enfermeras está integrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Confederación Dominicana de Profesionales de Enfermería (Codopenf), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Asociación Dominicana de Enfermería y Salud (Adeiss), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC).