CMD confirma aplicación del aumento salarial del 5 % para médicos, partida acordada en 2024

El doctor Luis Peña Núñez encabezó un encuentro con miembros de la prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) confirmó este martes la aplicación del aumento salarial del 5 %, cifra pendiente de los acuerdos realizados durante la pasada gestión del doctor Waldo Ariel Suero.

En noviembre de 2024, Suero anunció haber pactado con el Gabinete de Salud y la vicepresidenta Raquel Peña un incremento salarial del 25 %, dividido en tres partidas: un 10 % en enero de 2025; otro 10 % en junio de 2025 y el 5 % restante en enero de 2026.

Este incremento impacta a los médicos de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (Mispas), del Servicio Nacional de Salud (SNS), hospitales de autogestión, del servicio 911, así como los del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Luis Peña Núñez, actual presidente del CMD, dijo que el aumento se logró "a través del diálogo, colaboración y fortalecimiento del sistema de salud nacional".

Peña Núñez instó a la comunidad médica a verificar la recepción oportuna de este pago y a reportar cualquier irregularidad a través de sus respectivos presidentes provinciales.

Asimismo, el gremio planteó a las autoridades continuar con los decretos para ajustar las pensiones de 50,000 a 75,000 pesos, y de 75,000 a 100,000 pesos, para aquellos que aún no han sido incluidos en el pago de enero.

Otra petición es la regularización de los "médicos jornaleros" del Ministerio de Salud, para así garantizar un trato igualitario y sin discriminación respecto al SNS y la reclasificación, agilizando el cambio de estatus de los médicos contratados y otras denominaciones dentro del SNS.

50 % más en pago de consultas

En un encuentro con miembros de la prensa, Peña Núñez anunció que, a partir del 1 de febrero, "todos los médicos prestadores de servicios de Humano Seguros recibirán un aumento del 50 % en el valor de las consultas médicas, un paso fundamental en la mejora de los honorarios profesionales".

Atención Primaria

Igualmente, el CMD solicitó el inicio formal de un plan de Atención Primaria efectiva, centrado en la prevención y diagnóstico como primer contacto con el paciente.

Además, exige celeridad en la entrega de obras hospitalarias críticas, tales como la emergencia del Hospital Padre Billini y la conclusión del Hospital de Dajabón.

Modernización tecnológica

Apuntando hacia una eficientización del servicio, el CMD iniciará un proceso de modernización tecnológica que incluye:

Digitalización de expedientes curriculares.

Implementación de la inscripción digital.

Lanzamiento de un censo nacional para médicos.

Finalmente, se convocó a la Junta Directiva Nacional y a todos los presidentes provinciales a una reunión el próximo martes 27 de enero, donde se definirán las acciones gremiales para los meses venideros.

"Reafirmamos nuestra disposición de continuar trabajando en un clima de diálogo, respeto y armonía, siempre velando por el bienestar de nuestros médicos y la salud del pueblo dominicano", puntualizó Peña Núñez.