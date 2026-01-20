Hospital Ney Arias Lora realiza jornada quirúrgica de reemplazo de cadera y rodilla

El hospital realizó cirugías de reemplazo articular de rodilla y cadera, consideradas entre las más especializadas del sistema de salud ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora realizó una jornada quirúrgica especializada de alta complejidad, centrada en cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, que benefició a más de 20 pacientes que por años permanecían en lista de espera para recuperar su movilidad y calidad de vida.

La dirección del centro informó que durante la jornada se practicaron procedimientos de reemplazo articular de cadera y rodilla, considerados entre los más costosos y especializados del sistema de salud, lo que representó un alivio para pacientes de escasos recursos que no tenían acceso regular a este tipo de intervenciones.

Indicó que esta iniciativa forma parte de una práctica institucional impulsada por el actual director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, quien instauró estas jornadas durante su gestión de más de cinco años al frente del hospital, con el objetivo de reducir la lista de espera y ampliar el acceso a cirugías de alto impacto social.

Especialistas internacionales

En la jornada participaron más de diez especialistas en ortopedia y traumatología, procedentes de distintas regiones del país y de otros centros hospitalarios, quienes realizaron los procedimientos bajo estrictos estándares de calidad, eficiencia y seguridad.

También intervinieron 15 médicos residentes de la especialidad, que recibieron entrenamiento práctico en cirugías de reemplazo articular, como parte del rol docente y académico que desempeña el Hospital Ney Arias Lora como centro universitario de referencia nacional e internacional.

