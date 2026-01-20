Contraloría instala Unidad de Auditoría Interna en Senasa para fortalecer la transparencia

La Contraloría General de la República instaló una nueva Unidad de Auditoría Interna (UAI), en la sede central del Seguro Nacional de Salud (Senasa), a solicitud de su nuevo incumbente Edward Guzmán, como parte de un proceso de fortalecimiento del control interno y prevención de irregularidades.

El acto de apertura estuvo encabezado por el contralor general de la República, Félix Santana García, quien destacó: "el control interno es una herramienta esencial para proteger las instituciones, fortalecer la confianza pública y asegurar que cada peso del Estado sea utilizado de manera correcta y transparente".

Enfatizó: "la voluntad del nuevo incumbente del Senasa, de solicitar el acompañamiento de la Contraloría, responde a la visión preventiva y correctiva del control gubernamental orientada a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia que demanda la ciudadanía".

Te puede interesar Duplicación de procedimientos: modalidad instaurada para fraude al Senasa

El doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa, al agradecer el apoyo de la Contraloría, destacó que la inauguración de esta unidad de control interno representa un hito en la gestión de la seguridad social, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y el manejo ético de los recursos públicos.

Mayor transparencia

Guzmán enfatizó que esta alianza estratégica con la Contraloría General de la República permitirá robustecer la fiscalización de los procesos sin sacrificar la agilidad operativa que demandan los más de siete millones de afiliados.

"Nuestro objetivo es garantizar que cada peso destinado a la salud se traduzca en servicios oportunos y de calidad, alineándonos estrictamente a las políticas de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo", dijo.

Agregó que la entidad tiene la necesidad de garantizar un flujo de pago a más de 7,000 prestadores a nivel nacional y el servicio de salud al 75% de la población dominicana, por lo que indicó que "tenemos que hacerlo de manera transparente, pero al mismo tiempo operativamente viable y factible".

Durante el acto se recordó que el Senasa es una institución que se rige por la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y establece la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la cual dispone que esa institución es su órgano regulador, por lo que cualquier intervención en materia de control interno debe realizarse respetando estrictamente el marco legal.

El artículo 2 de la referida ley establece expresamente que dentro de las normas complementarias que rigen al SDSS están incluidas las resoluciones de Sisalril, y en ellas se explica que el Senasa está bajo a la supervisión y regulación de esa Superintendencia, en el marco de la Ley 87-01 y sus normas complementarias.

En ese sentido, Santana García precisó que "la instalación de una Unidad de Auditoría Interna no podía ejecutarse de manera arbitraria por la Contraloría, sino a partir de una solicitud formal de la propia entidad, como ha ocurrido en este caso".

El funcionario expresó que es menester que la Contraloría, como órgano rector del control interno del Estado, promueva prácticas preventivas que contribuyan a la estabilidad institucional, al fortalecimiento de la gestión pública y a la preservación de la confianza de la población.

De igual forma, sostuvo que por mandato de la Ley 10-07, en sus artículos 25 y 26, es el titular de cada entidad u organismo bajo el ámbito de la referida ley el responsable del cumplimiento del control interno en su institución, con la colaboración de los servidores públicos que la integran.

Al acto de inauguración también asistieron el director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, Juan Sierra; Antony Rodríguez Germosén, gerente de Fiscalización y Control del Senasa; la encargada de la nueva UAI, Águeda García y su supervisora, Carmen Lugo, entre otras personalidades.