El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó sobre la intervención de varias áreas del Hospital Regional Ángel Gatón de San Francisco de Macorís, recién inaugurado a finales del año pasado, luego de que se registrara el desprendimiento de una parte del plafón del techo en la zona de acceso cercana a emergencias, ocurrido la mañana de este martes.

El colapso se produjo a poco más de un mes de haber entrado en funcionamiento la primera fase del centro asistencial, dejando en el suelo paneles de yeso y estructuras metálicas en un área de alto tránsito.

A pesar del flujo constante de usuarios y trabajadores de la salud, las autoridades aseguraron que el incidente no dejó personas heridas, aunque fue necesario restringir de manera parcial el acceso a emergencias mientras se realizaban labores de limpieza y aseguramiento del lugar.

La institución explicó que tras una supervisión realizada el pasado sábado por su director, el doctor Julio Landrón, se ordenó la revisión, regulación y corrección de distintas áreas del hospital, ubicado en la provincia Duarte, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

El SNS precisó que entre las medidas adoptadas por esto, figura el retiro inmediato de los plafones comprometidos, así como el reacondicionamiento total de los espacios impactados, con el objetivo de evitar riesgos adicionales dentro de la infraestructura hospitalaria.

Hospital

El Hospital Regional Ángel Gatón inició operaciones el pasado 15 de diciembre, tras su inauguración oficial el 2 de noviembre de 2025, por el presidente de la República, Luis Abinader.