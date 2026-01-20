El SNS relanzará el Primer Nivel de Atención con la reintervención de 1,800 centros

El doctor Julio Landrón (al centro) visitó la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció ayer lunes el relanzamiento del Primer Nivel de Atención con la finalidad de que todas las personas, sin importar su lugar de residencia, puedan recibir atención básica y descongestionar los centros especializados.

"Los 1,800 centros, incluso los 600 y tantos centros que han sido intervenidos en estos cinco años, se van a reintervenir de nuevo porque queremos que todas las áreas de primer nivel funcionen al unísono, igualitarios", dijo Landrón al señalar que ese será uno de los ejes principales en su gestión.

El doctor indicó que la intención es reafirmar los centros de atención primaria como la puerta de entrada al sistema de salud, otorgando los servicios básicos y activar las referencias a los centros de segundo y tercer nivel en caso de ser necesario.

"Vamos a activar estos centros de Primer Nivel y Centros Diagnósticos en las diferentes provincias para que cuenten con los servicios y equipos necesarios con la finalidad de que los usuarios reciban atenciones cerca de sus hogares sin tener que trasladarse a otras provincias", destacó.

Asimismo, indicó que, con estas acciones, se espera aumentar la esperanza de vida de 74.9 a 77 años para el 2028 y disminuir las muertes por enfermedades prevenibles.

En ese sentido, se realizan acciones conjuntas con otras instituciones para disminuir las lesiones y muertes por accidentes de tránsito, en fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma.

"Aparte de los tres centros que ya existen, Darío Contreras, Ney Arias Lora, profesor Juan Bosch, en este gobierno se inauguró también el traumatológico de Azua, se inauguró el traumatológico de Higüey. Está en la fase final el traumatológico de San Cristóbal (Yaguate), y además, en forma acelerada se está avanzando en el traumatológico de Mao y el traumatológico de Sosúa", detalló.

Unidades para salud mental

Landrón resaltó que otra de las prioridades del SNS es el reforzamiento de las Unidades de Crisis de Salud Mental en todos los hospitales que conforman la red pública.

"Aspiramos a que todos los centros del país tengan esa unidad de crisis, tener cama disponible para que cualquier paciente con alguna situación de salud mental pueda recibir las mismas atenciones que reciben los demás pacientes", comentó.

Del mismo modo, trabajar en la humanización y la sensibilización de todos los servicios de salud.

Ciudad Sanitaria operativa

Durante su primer encuentro con miembros de la prensa luego de su designación, Landrón anunció que la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar se encuentra totalmente operativa, con la puesta en funcionamiento de sus principales bloques asistenciales, incluyendo el Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, Bloque Clínico-Quirúrgico, Bloque de Gastroenterología y el Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud Dr. Nelson Astacio y el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja).

El doctor Landrón destacó de manera especial la apertura y fortalecimiento de los servicios materno-infantil, que cuentan con una moderna infraestructura, equipamiento de última generación y personal altamente capacitado para brindar atención integral a madres, recién nacidos y niños.

"El Hospital Materno Infantil dispone de salas de parto completamente equipadas, áreas de pre y post parto, quirófanos obstétricos y ginecológicos y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, con cunas térmicas e incubadoras, lo que permite ofrecer atención especializada y humanizada desde el embarazo hasta el nacimiento y el seguimiento del recién nacido", explicó.

Indicó que el centro cuenta además con UCI obstétrica y neonatal externa, cunas e incubadoras, áreas especializadas para recién nacidos, lo que garantiza respuesta integral ante cualquier condición de riesgo, con protocolos actualizados y personal altamente calificado.

Este hospital se suma a la maternidad Reynaldo Almánzar (en Villa Mella), a la San Lorenzo de Los Mina, al Hospital de la Mujer (en la avenida Bolívar) y la Maternidad La Altagracia, conformando los cinco grandes centros materno-infantil del Gran Santo Domingo.

Landrón hizo un llamado a las mujeres embarazadas y a las madres a acudir oportunamente a sus chequeos prenatales y controles pediátricos, destacando que la prevención y el seguimiento temprano son clave para preservar la salud de la madre y el niño.

Cobertura total para los pacientes

El director del SNS subrayó que ningún paciente debe pagar copago para recibir atención, ya que todos los servicios están cubiertos al 100 %.

"En esta maternidad se toman todos los seguros, principalmente el seguro de Senasa subsidiado. Aquí no se le cobra un solo centavo a nadie, aquí no hay copago", destacó.

