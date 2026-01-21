La literatura médica describe que los accidentes laborales y los accidentes domésticos son las principales causas de contusiones, laceraciones y rupturas del globo ocular.

Contrario a las estadísticas internacionales, en República Dominicana los daños en los ojos se producen principalmente por accidentes de tránsito y riñas, seguidos de los accidentes laborales y del hogar.

La afirmación la hace la doctora Annerys Evangelista, oftalmóloga del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, a partir de su experiencia en la atención de pacientes politraumatizados que llegan a ese hospital.

"Es muy variable, podemos encontrar desde cuerpos extraños de cristal, tierra, metales, cualquier cosa", dijo.

"Primero se le da importancia a las lesiones que comprometen la vida, como son las vías respiratorias, la circulación, lesiones en los huesos largos que tienen un gran sangrado y posteriormente, cuando el paciente ya está estable, entonces se toman en consideración las lesiones oculares, pero sí son frecuentes los traumatismos el ojo", explicó la especialista, destacando que la mayoría de pacientes que recibe este centro de salud son politraumatizados.

De 1,491 pacientes evaluados por consulta durante el 2025 por el Departamento de Oftalmología del Darío Contreras, 130 llegaron con algún tipo de trauma en los ojos.

De estos, el 87.6 % (114 pacientes) fueron casos de traumas cerrados por contusión ocular, es decir, golpes que no ocasionaron aberturas en el globo ocular. De ellos, 76 presentaron afectación en su ojo derecho; 35 en el izquierdo y tres personas, daño bilateral.

El 51.6 % de las pacientes tratadas fueron de sexo femenino (769 personas) y el 48.4 % (722 pacientes) de sexo masculino.

Al analizar los datos por edades, los pacientes entre 16 y 33 años conforman el 65.8 % del universo tratado en el Darío Contreras en 2025 por trauma ocular cerrado.

En cuanto a las profesiones, los soldadores, mecánicos, ebanistas, pintores y empleadas del servicio domésticos y de la construcción son los más afectados porque en sus quehaceres diarios están en contacto con sustancias corrosivas: ácidos, disolventes, pinturas, cloro, desinfectantes, cemento, entre otros.

Evangelista resalta que los soldadores se afectan al no utilizar máscara de protección y las pequeñas chispas van ocasionando el daño. De las empleadas domésticas, dijo que es común que a la hora del aseo se lesionen con el propio palo del suape o la escoba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/2f3a2519-cb81e142.jpg La doctora Annerys Evangelista. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"La severidad del trauma es lo que determina el pronóstico visual en esos pacientes. No todos terminan en cirugía", aclaró.

La oftalmóloga llamó a no minimizar las heridas y buscar asistencia médica por pequeño que parezca el golpe.

"La inflamación puede venir y crear lesiones a futuro en ese ojo en ese paciente", indicó.

Evangelista destaca que una herida puede causar desprendimiento de la retina (lo que termina en pérdida de la visión), daño en el nervio óptico, aumento de la presión ocular, aunque, "la mayoría mantiene buena agudeza visual luego del trauma contuso".

Datos del Iddopril

Las estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) señalan que, de 35,497 accidentes laborales reportados en 2025, unos 446 fueron de pacientes con trauma ocular.

En 2024, de 32,900 accidentes, 369 reportaron traumas contusos en los ojos.