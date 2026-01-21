"No podemos esperar una tragedia": el CMD exige evaluación de los hospitales públicos

El Hospital Regional Ángel Gatón, en San Francisco de Macorís, fue inaugurado en noviembre 2025 y ya se le desprendieron los plafones. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis A. Peña Núñez, hizo un llamado urgente al Servicio Nacional de Salud (SNS) para que inicie un proceso riguroso de revisión y supervisión de la planta física de los hospitales de la red pública, tras los incidentes ocurridos recientemente en San Cristóbal y San Francisco de Macorís.

La solicitud surge a raíz del colapso de plafones en las áreas de acceso próximas a las unidades de emergencias del Hospital Regional Juan Pablo Pina (San Cristóbal) y el Hospital Regional Ángel Gatón (San Francisco de Macorís).

Ambos desprendimientos de paneles de yeso y estructuras metálicas se registraron en horas tempranas de ayer, martes, según constatan los informes recibidos por los presidentes provinciales, Emma Bencosme, por San Cristóbal y Roberto Aquino, por San Francisco de Macorís.

"Lo que más nos llama la atención es que estos desprendimientos ocurrieron en áreas similares y bajo condiciones parecidas. Esto nos motiva a solicitar formalmente una evaluación técnica de todos los hospitales que compartan diseños similares en el país", afirmó el presidente del gremio a través de una nota de prensa.

Actuar de modo preventivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/luis-pena-nunez-cmd-00c9879c.jpeg El doctor Luis Peña Núñez. (FUENTE EXTERNA)

El Colegio Médico Dominicano enfatiza que estos fallos estructurales representan un riesgo latente tanto para el personal de salud como para los pacientes que buscan atención de emergencia.

"No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Es imperativo que el SNS garantice que los espacios donde se brinda salud sean seguros y cuenten con el mantenimiento adecuado", añadió Peña Núñez.

El CMD reiteró que se mantiene a la espera una respuesta inmediata por parte de las autoridades y la presentación de un plan de supervisión que brinde tranquilidad a la comunidad médica y a la sociedad en general.

Respuesta del SNS

El SNS explicó que tras una supervisión realizada el pasado sábado por su director, el doctor Julio Landrón, se ordenó la revisión, regulación y corrección de distintas áreas del hospital, ubicado en la provincia Duarte, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

La institución precisó que entre las medidas adoptadas por esto, figura el retiro inmediato de los plafones comprometidos, así como el reacondicionamiento total de los espacios impactados, con el objetivo de evitar riesgos adicionales dentro de la infraestructura hospitalaria.