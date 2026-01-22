×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco de Córneas
Banco de Córneas

Cecanot y Club de Leones anuncian la reactivación del Banco de Córneas en la Ciudad Sanitaria

Con la instalación de nuevos equipos se garantizarán procesos más seguros y eficientes en los trasplantes de córnea

    Expandir imagen
    Cecanot y Club de Leones anuncian la reactivación del Banco de Córneas en la Ciudad Sanitaria
    El doctor José Joaquín Puello durante el acto de relanzamiento del Banco de Córneas de Cecanot. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) anunció este jueves la reactivación de su Banco de Córneas, un paso trascendental para la reanudación de los trasplantes de córnea y la mejora de la salud visual de cientos de pacientes en el país.

    Durante el acto, el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, destacó que esta reactivación representa un avance significativo para el sistema nacional de salud.

    "La reactivación del Banco de Córneas devuelve la esperanza a muchos dominicanos y fortalece la capacidad del Estado para ofrecer servicios de trasplante con calidad y seguridad", expresó.

    Asimismo, se destacó la donación de equipos especializados para el manejo y conservación de tejidos corneales realizada por el Club de Leones del Millón y el Club de Leones del Mirador Sur, la cual permitirá fortalecer las operaciones del banco y garantizar procesos más seguros y eficientes en los trasplantes de córnea.

    De su lado, el doctor Richard Galván, subdirector del Cecanot, resaltó el impacto institucional del proyecto.

    RELACIONADAS

    Apoyo institucional y alianzas solidarias

    "Este es el resultado del trabajo conjunto entre el sector salud y organizaciones solidarias como los Clubes de Leones, en beneficio directo de la población", afirmó.

    • El evento contó con la presencia del presidente internacional de los Clubes de Leones, A. P. Singh, quien reiteró el compromiso de la organización con la salud visual.

    "Para los Clubes de Leones, apoyar la visión es una prioridad global, y hoy reafirmamos ese compromiso con el pueblo dominicano", señaló.

    Asimismo, la presidenta nacional de los Clubes de Leones, Eliana Jiménez, valoró la alianza interinstitucional.

    "Esta reactivación demuestra que cuando unimos esfuerzos, logramos transformar vidas", indicó.

    También participaron el doctor Richard Galván, subdirector del Cecanot; la doctora Danna Echavarría, jefa del Departamento de Oftalmología; la doctora Jenny Espinal, encargada del Departamento de Trasplante de Córnea; y el doctor Ramón Graciano, pasado gobernador de los Clubes de Leones, quien formó parte de la mesa directiva.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.