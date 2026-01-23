El director del SNS se reúne con enfermeras y pide un compás de espera para analizar sus reclamos

Durante un encuentro sostenido con representantes de las distintas entidades que agrupan al personal de enfermería del país, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, pidió un compás de espera a los gremios para que el Gobierno analice la serie de reclamos laborales planteados por ese sector desde el año pasado.

En mesa de diálogo, reunida ayer, jueves 22 de enero, el funcionario destacó que las enfermeras y enfermeros representan el alma de cada centro de salud y aseguró que realizará todas las diligencias necesarias para llevar sus demandas ante el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña.

"Debemos entender las limitaciones presupuestarias que tiene el país ante la no introducción o aprobación de una reforma fiscal, de todas formas, haremos los esfuerzos y las diligencias necesarias para que sus reclamos lleguen a los lugares de mayores decisiones", manifestó el doctor.

En ese contexto, Landrón solicitó tiempo a los gremios, a fin de analizar cada uno de los puntos planteados en la mesa taller.

Las sociedades de enfermería accedieron a participar en este espacio de diálogo, con la esperanza de que en los próximos días se concrete una reunión con el presidente Abinader y los miembros del Gabinete de Salud.

El titular del SNS resaltó, además, que la actual gestión de Gobierno ha sido la que más aumentos salariales ha realizado en el sector salud, con el objetivo de saldar deudas pendientes de administraciones anteriores con el personal sanitario, y reiteró que continuarán las gestiones necesarias para mejorar las condiciones laborales de estos colaboradores.

Demandas y movilizaciones del sector enfermero

De acuerdo con las enfermeras, desde el año 2016 no les aplican los incentivos al tiempo en servicio y se han frenado los nombramientos de auxiliares y bachilleres técnicos. También solicitan mejoras de pensiones y asignación de las enfermeras contratadas durante la pandemia por Covid-19.

Asimismo, en 2024 les ofrecieron mil cambios de designación y aseguran que, hasta el momento, no han sido cumplidos.

Ante esta situación, las enfermeras convocaron a un piquete el próximo miércoles 28 de enero frente al Palacio Nacional, actividad que, hasta el momento, no ha sido cancelada.

En el encuentro participaron Sol Amantina Delgado, de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unased); Jesús Antonio Frías, de la Asociación de Enfermería del Antiguo Instituto Dominicano de la Seguridad Social (Adeidss); Secundino Sánchez, presidente de la Coordinadora Nacional de Enfermería (Conaendilag); Aracelis de Salas Alcántara y Roberto Cabrera, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), además de representantes del Colegio de Enfermería.