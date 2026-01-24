Cinco casos de malaria y 33 muertes infantiles marcan el inicio epidemiológico de 2026

El año 2025 cerró con 1,819 muertes infantiles, de acuerdo con los registros de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El año 2026 se inicia con un comportamiento estable de los principales eventos de salud pública, sin indicios de brotes epidémicos de alta magnitud, reportándose solo casos de malaria, muertes infantiles, dengue y una muerte materna.

Hasta el 10 de enero, el Ministerio de Salud Pública notificó la ocurrencia 33 muertes infantiles y cinco casos de malaria, según los registros oficiales correspondientes al boletín epidemiológico de la semana 1.

De esas 33 muertes infantiles, el 39.39 % corresponde al sexo femenino y 60.61 % al sexo masculino, procedentes principalmente de la provincia de Santo Domingo (9), Santiago (6), San Cristóbal (3) y Duarte (3).

Aunque el boletín no se detallan las causas específicas de los fallecimientos, estos eventos suelen estar asociados a complicaciones perinatales, infecciones y otras condiciones prevenibles.

El año 2025 cerró con 1,819 muertes infantiles, un 19 % menos que las cifras registradas en 2024 cuando las autoridades contabilizaron 2,255 fallecimientos.

Asimismo, en la provincia de San Cristóbal se notificó un caso de muerte materna extrahospitalaria, correspondiente a una femenina de 41 años de edad, de nacionalidad haitiana.

Malaria

En cuanto a la malaria, la notificación de cinco casos confirma la persistencia de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, a pesar de los esfuerzos de control y vigilancia epidemiológica. Todos proceden de Azua, específicamente, del municipio de Guayabal.

Estos cinco casos representan una reducción del 81 % en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 26 casos.

En 2025, el año cerró con 877 confirmaciones de malaria y 56,637 sospechas. A pesar de la alta cifra, no hubo muertes asociadas a esta enfermedad.

Dengue

Del dengue, otra enfermedad transmitida por vectores, se reportaron 11 casos sospechosos y solo un caso confirmado.

Se trata de un paciente de sexo masculino, de 14 años de edad, procedente de la provincia de Barahona.

Leptospirosis

Durante la primera semana del año 2026 no se reportaron casos de leptospirosis en República Dominicana, sin embargo, durante las últimas cuatro semanas se han confirmado unos 10 casos, los cuales, en comparación con el período anterior, representan una disminución de 26 %.

Virus respiratorios

El boletín indica una activa circulación de influenza A(H3N2) e influenza B/Victoria, así como del Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Durante la primera semana de 2026, las autoridades sanitarias recibieron 15 pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Salud Pública mantiene la recomendación de la vacunación contra influenza en grupos de riesgo, la promoción de medidas de higiene respiratoria, la reducción del hacinamiento y la educación comunitaria para la consulta temprana ante la presencia de síntomas.