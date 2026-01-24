El Codia evaluará las obras hospitalarias previo a su entrega al SNS

El director del SNS, Julio Landrón, junto al presidente del Codia, Enrique Rosario. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, se reunió con el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Enrique Rosario García, para tratar temas concernientes a la garantía de seguridad y calidad de todas las infraestructuras hospitalarias que realice el SNS y otras instituciones del Estado.

El doctor Landrón indicó que se tomarán las acciones de lugar para que, en lo adelante, en todas las fichas técnicas de los concursos se incluya una certificación de evaluación de la obra emitida por el Codia, previo a la entrega al Servicio Nacional de Salud.

Convenio entre el SNS y el Codia

A través de una nota de prensa, Landrón explicó que se establecerá un convenio ampliado que abarcará diferentes aspectos como la utilización de las instalaciones del Codia por parte del Servicio Nacional de Salud, de igual forma, garantizar a todos los miembros y empleados del gremio servicios de salud oportunos, entre otras acciones.

Este acuerdo entre el SNS y el Codia tendrá como finalidad garantizar que las obras entregadas y las que están en proceso de terminación, cumplan con los estándares y certificación de calidad y seguridad.

De igual forma, Landrón aseguró que, en conjunto con el Codia, se hará un peritaje de las obras en donde se han realizado cambios de plafones en los últimos días para garantizar la seguridad en las instalaciones.

En esta semana se reportó el colapso de plafones en las áreas de acceso próximas a las unidades de emergencias de dos hospitales:

El Hospital Regional Juan Pablo Pina (San Cristóbal)

El Hospital Regional Ángel Gatón (San Francisco de Macorís)

Anteriormente, parte del techo del Hospital Pediátrico Simón Striddels, el cual se encuentra en fase de construcción, colapsó el pasado 26 de diciembre, durante los trabajos de remozamiento de este centro de salud ubicado en la provincia Azua.