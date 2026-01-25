Del fármaco a la cirugía: opciones terapéuticas en el manejo moderno de la obesidad

Se proyecta que para el año 2050 la mitad de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad. ( FUENTE EXTERNA )

La obesidad continúa consolidándose como uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 una de cada ocho personas en el mundo vivía con obesidad, una condición que sigue en aumento, especialmente en América Latina.

Según proyecciones de la Federación Mundial de Obesidad, en algunas regiones latinas las tasas de obesidad en adultos podrían alcanzar alrededor del 30 % para el año 2030, lo que refuerza la urgencia de promover estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamientos eficaces.

A nivel global, se proyecta que para el año 2050 la mitad de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad.

Durante un conversatorio virtual, el doctor Omar Ghanem, director del Departamento de Cirugía metabólica y reconstructiva de la pared abdominal en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, destacó la importancia de cuidar la salud durante todo el año, aunque reconoció que el inicio de un nuevo año suele ser un momento clave para que muchas personas reflexionen sobre su bienestar.

"La obesidad es una epidemia, es una enfermedad compleja, no un fracaso personal. Muchas personas prueban dietas, programas de ejercicio y medicamentos, pero siguen teniendo dificultades porque la obesidad tiene múltiples causas: psicológicas, metabólicas, conductuales y genéticas", afirmó Ghanem.

El especialista subrayó que su impacto va mucho más allá del peso corporal.

"Está relacionada con otras enfermedades, diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, dolor en la cadera, en las rodillas, dolor lumbar. Sabemos que la obesidad participa en muchísimos tipos de cáncer", afirmó el galeno.

Durante la sesión, el doctor abordó las distintas alternativas terapéuticas disponibles, desde cambios en el estilo de vida y medicamentos hasta cirugía bariátrica, así como la posibilidad de combinar tratamientos según el perfil del paciente.

No existe un tratamiento único para todos

El doctor Ghanem insistió en que la obesidad debe tratarse como cualquier otra enfermedad crónica, normalmente llevando modificaciones de "dieta, ejercicio, cambios en estilo de vida, cuando la obesidad es leve".

"El tratamiento no es una talla única", explicó, comparando su abordaje con el del cáncer.

Sobre los fármacos agonistas del GLP-1 (péptido similar al glucagón-1), medicamentos inyectables u orales que imitan una hormona intestinal para regular el azúcar en sangre, reducir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico, logrando una pérdida de peso significativa, reconoció su utilidad, pero también sus limitaciones.

"Algunos pacientes, un 40 % de ellos no pueden tolerar esos medicamentos por sus efectos colaterales. dolor abdominal, náuseas, vómitos", reconoció.

Además, aclaró que los resultados observados en estudios clínicos no siempre se replican en la práctica diaria.

"En términos realistas, en el mundo real, el porcentaje es mucho menor, es un 10 % en el mundo real", dijo.

De estos medicamentos, la marca Ozempic es la que ha logrado mayor reconocimiento.

El doctor Ghanem fue enfático al advertir sobre el uso de fármacos para bajar de peso sin supervisión médica.

"Estos medicamentos son fuertes, no de deben ser usados sin receta y sin haber conversado con el profesional de la salud", resaltó.

Entre las posibles complicaciones mencionó pancreatitis, desnutrición y hasta pérdida de visión.

"Hay que equilibrar riesgo beneficio. El beneficio tiene que superar el riesgo", puntualizó.

La cirugía bariátrica: el tratamiento más durable

De acuerdo con el especialista de Clínica Mayo, la cirugía bariátrica sigue siendo la alternativa más efectiva y sostenida para la obesidad moderada y severa.

"La cirugía va a ayudar a los pacientes a perder un 28 a un 30 % de su peso", afirmó, destacando que el efecto se mantiene en el tiempo. "La cirugía bariátrica es la más durable".

Ghanem citó estudios realizados en Estados Unidos que comparan cirugía y tratamiento farmacológico.

"A los dos años, aquellos que recibieron medicamento solamente, perdieron un 10 % del peso, por otro lado, un 28 % aquellos que se habían sometido a cirugía", detalló.

Asimismo, dijo que la cirugía resulta más costo-efectiva a largo plazo.

"Los pacientes sometidos a cirugía aquí, ahorraban 11,000 dólares de costos de salud a los dos años", indicó.

Reducción del riesgo de cáncer y otras enfermedades

El especialista sostuvo que existe evidencia sólida de que la cirugía bariátrica reduce la incidencia y mortalidad por cáncer.

"Sabemos que la cirugía bariátrica ayuda a reducir las probabilidades de cáncer y morir por cáncer", afirmó.

Finalmente, el especialista recalcó que buscar tratamiento es un derecho del paciente.

"No debemos hacer que el paciente se sienta mal por buscar tratamiento", dijo al recordar que todavía persiste el estigma que rodea a la enfermedad, incluidas suposiciones erróneas como que el peso depende únicamente de la fuerza de voluntad o de la responsabilidad personal.

Obesidad en RD

La República Dominicana enfrenta una de las crisis de salud pública más urgentes de las últimas décadas: el sobrepeso y la obesidad continúan aumentando en todos los grupos de edad y ya afectan a más del 70 % de los adultos del país, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). La encuesta nacional de micronutrientes 2024 reveló que, entre los niños de 0 a 6 años, el 6.4 % tiene sobrepeso y un 4 % obesidad.