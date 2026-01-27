El cáncer de piel avanza en silencio en República Dominicana, alerta el Instituto Dermatológico

En el período 2024-2025, en el país se detectó cerca de una centena de pacientes con cáncer de piel. ( FUENTE EXTERNA )

Cerca de 100 casos de cáncer de piel fueron diagnosticados en el país durante el período 2024-2025, según datos del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP-DHBD), una cifra que refleja el avance silencioso de esta enfermedad en la población dominicana.

La doctora Luisa González de Bogaert, médico cirujano dermatólogo y directora médica de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert, advirtió que el cáncer de piel no discrimina edad, condición social ni estilo de vida, y que en muchos casos se desarrolla sin síntomas visibles hasta alcanzar etapas avanzadas.

"En las últimas décadas hemos visto un aumento importante de casos. Muchas veces los pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, y eso cambia completamente el panorama del tratamiento", explicó la especialista, que cuenta con más de 40 años de experiencia.

La exposición prolongada al sol sin protección continúa sigue siendo la principal causa del cáncer de piel. Los rayos ultravioleta provocan daños en el ADN de las células cutáneas, lo que puede derivar en melanomas y otros tipos de cáncer, especialmente cuando se combina con factores genéticos como antecedentes familiares o la presencia de múltiples lunares.

El clima tropical de la República Dominicana, con radiación ultravioleta intensa durante todo el año, incrementa el riesgo para la población, aunque persiste la falta de conciencia sobre la importancia de la protección solar diaria.

Importancia de la detección temprana y prevención

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/dra-luisa-gonzalez-de-bogaert-medico-cirujano-dermatologo-y-directora-medica-de-la-clinica-de-la-piel-dr-huberto-bogaert-dae775b5.jpeg La Dra. Luisa González de Bogaert. (FUENTE EXTERNA)

González de Bogaert, distinguida como Maestra de la Dermatología Ibero-Latinoamericana por el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD), enfatizó que la detección temprana puede significar más del 90 % de probabilidades de curación.

Como dato alentador, la doctora destacó que todos los pacientes diagnosticados en el período 2024-2025 fueron tratados con éxito, gracias a la detección oportuna.

"La detección temprana salva vidas", afirmó.

Desde hace 38 años, González de Bogaert dirige el Departamento de Cirugía Dermatológica del IDCP-DHBD y aseguró que muchos de los casos atendidos en 2024 pudieron tener un mejor desenlace gracias a los chequeos preventivos.

"La piel es el órgano más grande del cuerpo y refleja nuestra salud interna. Muchas enfermedades silenciosas se manifiestan ahí, pero pasan desapercibidas hasta que ya es tarde", agregó la especialista.

Recomendaciones Acudir al dermatólogo al menos una vez al año

Revisión mensual de la piel siguiendo la regla del ABCDE (asimetría, borde, color, diámetro y evolución)

Uso diario de protector solar de amplio espectro mayor a 30 SPF

Evitar la exposición solar entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Protegerse con ropa adecuada

Usar accesorios con filtro UV