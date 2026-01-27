Las obras en el hospital Padre Billini están avanzadas en un 72 %

Bisonó conversa con una de las encargadas del hospital Padre Billini. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, supervisó los trabajos de reconstrucción del Hospital Docente Padre Billini, con el objetivo de conocer de primera mano el estado real de la obra, evaluar su nivel de avance y establecer los próximos pasos para garantizar su culminación.

Según un comunicado, la obra presenta un avance aproximado del 72 %, de acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas en el lugar.

Durante la supervisión se constató que el proyecto ha presentado retrasos debido a que las ampliaciones necesarias no se encontraban dentro del alcance contractual original, es decir, el presupuesto requerido para su ejecución no estaba contemplado inicialmente.

A esto se suman las particularidades propias de la ubicación del hospital, como las conciliaciones con Patrimonio Cultural, las limitaciones de espacio y las condiciones del tipo de suelo, factores que han incidido en el ritmo de ejecución.

Condiciones del entorno y alcance contractual

De acuerdo al comunicado, Bisonó explicó que esta primera visita forma parte de una agenda inmediata de seguimiento a proyectos prioritarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, como el Hospital Docente Padre Billini, un centro de salud de gran relevancia nacional, con más de 100 años de servicio, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

"En apenas doce días al frente del ministerio, entendíamos que era indispensable venir personalmente, ver la obra, conocer su situación real y escuchar a los técnicos para tomar las decisiones de lugar", expresó Bisonó.