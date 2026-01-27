Se autorizaban recetas en blanco: Senasa admite retrasos en farmacias por reajustes en controles

Edward Guzmán, director del Senasa anunció que está en proceso la creación de nueva plataforma de servicios. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO/ARCHIVO )

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, reconoció este martes que los afiliados de la aseguradora pueden esperar entre 45 minutos y una hora para la autorización de recetas médicas, un tiempo mayor al de otras Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), debido a los controles adicionales que aplica la intermediaria de la plataforma de la institución.

Guzmán explicó que estos retrasos responden al proceso de validación establecido con la intermediaria de la plataforma que hace que los parámetros para autorizar sean más cuidadosos y tengan doble y hasta triple validación para confirmar la autenticidad de las recetas.

"Hay casos y hemos constatado que, por ejemplo, se autorizaron recetas vacías, la receta en blanco y pasaba una autorización de medicamentos, entonces se está siendo más cuidadoso al momento", indicó el funcionario.

El director del Senasa adelantó que la institución está construyendo su propia plataforma para que el proceso sea mucho más ágil.

Te puede interesar Senasa redujo en RD$1,034 millones su déficit acumulado en 2025, informa su director

Comunicación con farmacias

Asimismo, afirmó que Senasa mantiene una comunicación constante con la Unión de Farmacias y las grandes cadenas farmacéuticas, reconociendo que los retrasos afectan el día a día de los usuarios cuando acuden a adquirir sus medicamentos.

La intermediaria

En una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, el funcionario indicó que, en abril de 2025, Senasa decidió salir de la plataforma que utilizaba anteriormente y contratar a Farmacard como prestador de servicios de salud, bajo un contrato capitado, modalidad que posteriormente fue objetada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

"El 14 de agosto del año 2025 Compras y Contrataciones toma una decisión y donde le da un plazo a Senasa de aproximadamente 90 días para que en ese plazo lance una licitación pública, un proceso competitivo por la Ley 340 como lo había ya hecho previamente antes de que iniciara la nueva contratación con Farmacard", dijo.

Manifestó que el proceso fue lanzado, pero adelantó que fue cancelado la semana pasada.

La cancelación, según explicó, responde a que Senasa se encuentra en el desarrollo de una plataforma propia, una decisión estratégica basada en la magnitud de la institución.

Déficit

El Senasa logró reducir de manera preliminar en RD$1,034 millones su déficit acumulado durante el año 2025, como resultado de un proceso de revisión financiera, reorganización institucional y fortalecimiento de los controles administrativos, informó Guzmán .

"Encontramos una situación compleja, donde nos enfocamos primero en reconstruir todos los datos, el buró, el sistema de autorizaciones de la institución, para determinar realmente en ese momento el déficit operacional con que cuenta la institución en ese momento y al día de hoy", dijo.

Agregó que "el año 2025, del primero de enero al 31 de diciembre de 2025, Senasa cerró con un resultado positivo de RD$1,034 millones. ¿Qué se traduce en eso? Que ese déficit operativo de RD$14,700 millones ya tiene una reducción", indicó.

La alerta del caso

En el caso del fraude al Senasa que se conoce en la justicia dominicana, el funcionario, que ocupa dicho cargo desde agosto de 2025, dijo que la primera alerta que dio la institución fue los retrasos de pagos a los prestadores.

Al ser preguntado sobre si colaboró como nuevo director del Senasa ante las investigaciones del Ministerio Público a la gestión anterior, dijo que como institución el Senasa ha colaborado.

"No la persona de Edward tuvo que colaborar, sino Senasa institucionalmente, así como otras instituciones deben y tienen que colaborar con el Ministerio Público", detalló.