Gobierno intervendrá hospitales Rafael J. Mañón, Juan Pablo Pina y Tomasina Valdez en San Cristóbal

El doctor Julio Landrón, titular del SNS, supervisa los techos de un hospital en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció este martes el remozamiento total e inmediato del Hospital Provincial Rafael J. Mañón, en San Cristóbal), el cual será transformado en materno infantil.

En un recorrido por los centros de salud de la referida provincia sureña para supervisar las condiciones en que operan, Landrón también anunció el remozamiento del Hospital Municipal Tomasina Valdez y el Juan Pablo Pina, instruyendo en este último a la impermeabilización del techo para corregir las filtraciones y la colocación de plafones de PVC en las áreas exteriores.

Al referirse al remozamiento del Rafael J. Mañón, el doctor precisó que esa obra cuenta con presupuesto, su intervención se hará de forma inmediata y será programada por áreas a fin de no interrumpir los servicios ni la asistencia oportuna a los usuarios.

"San Cristóbal es una gran ciudad con la que nosotros también estamos comprometidos y hemos venido a anunciar los trabajos del Rafael J. Mañón para tener un centro materno infantil acorde a lo que merecen los moradores de esta provincia, con todos los estándares internacionales de calidad y de servicio", afirmó.

Al visitar el Hospital Juan Pablo Pina, dijo que tras constatar que los plafones colocados en un área exterior no eran del material adecuado, se ordenó el cambio inmediato a PVC.

De igual forma, el director del SNS anunció la impermeabilización total de todo el techo del referido hospital, con la finalidad de corregir las filtraciones de la edificación, construida hace varias décadas.

"Venimos a este hospital también a anunciar su remozamiento para que los pacientes de esta comunidad no tengan que ir ni al Rafael J. Mañón ni al Pina a recibir los servicios sanitarios de calidad", dijo Ladrón durante su visita al Hospital Municipal Tomasina Valdez, acompañado de la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla.

Trato humanizado

El titular del SNS explicó que el personal de estos y todos los hospitales pertenecientes a la Red Pública reciben capacitaciones continúas orientadas la humanización y al fortalecimiento de los servicios que reciben los usuarios.

"Queremos que nuestra gente tenga la seguridad de que al asistir a un centro de salud recibirá las atenciones con la eficiencia que merece, de la mano de profesionales. Además, estamos abogando para que más que construcciones bonitas, tengamos hospitales con las condiciones adecuadas", sostuvo.

Landrón destacó que este Gobierno tiene como prioridad la conclusión del hospital traumatológico de San Cristóbal, para consolidar la Red Nacional de Trauma.

"Dios mediante, antes de los próximos tres o cuatro meses nosotros lo tendremos inaugurado por el presidente e integrado a la Red Nacional de Trauma, para disminuir las muertes por accidentes de tránsito", informó.

