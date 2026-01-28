Miembros y representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD) protestaron este miércoles en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral en rechazo a la detención del pediatra Cristian Díaz, ocurrida el pasado lunes en la emergencia del referido centro de salud.

Según informó el CMD, el incidente se originó tras la inconformidad de la madre de una paciente con el diagnóstico ofrecido a su bebé, la cual, posteriormente, presentó una denuncia alegando una supuesta agresión física.

De acuerdo con una nota de prensa enviada por la entidad que agrupa al gremio médico, las cámaras de seguridad del hospital mostraron que la denunciante entró y salió libremente del área de consulta, mientras el médico continuaba brindando atención a otros pacientes.

Tras la denuncia de la madre, de acuerdo al gremio, miembros de la Policía Nacional irrumpieron de manera abrupta en la emergencia del Robert Reid, sin orden judicial ni coordinación con las autoridades hospitalarias, procediendo a esposar y trasladar al doctor Díaz al destacamento del Plan Piloto.

Reacciones y demandas del gremio

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, deploró el acto y denunció múltiples violaciones, entre ellas la vulneración de la institucionalidad, la detención arbitraria del médico y el abandono forzoso del servicio, lo que dejó momentáneamente desatendida la emergencia pediátrica, poniendo en riesgo la salud de otros niños.

"Este proceder constituye una grave violación a la dignidad humana y profesional, así como un atropello inaceptable contra un médico que ha dedicado años de servicio al país atendiendo con vocación y compromiso a miles de niños dominicanos y muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad", declaró Peña Núñez.

"Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, nosotros actuamos de manera inmediata alertando dando a las autoridades competentes y exigiendo explicaciones sobre este inaceptable exceso de poder", agregó.

Peña Núñez, a nombre de la Junta Directiva Nacional del CMD, calificó el hecho como una "grave violación a la dignidad humana y profesional" y advirtió que no permitirá que los médicos sean criminalizados mientras cumplen con su labor asistencial.

Entre sus demandas, el gremio exigió una investigación exhaustiva sobre la actuación de los agentes involucrados, así como sanciones ejemplares y la implementación de protocolos claros de protección para evitar que hechos similares se repitan en los centros de salud.

El CMD hizo un llamado directo a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que actúen con responsabilidad y garanticen el respeto al debido proceso.

Asimismo, el gremio agradeció el respaldo brindado por el doctor Máximo Martínez, presidente del CMD en el Distrito Nacional; la doctora Yocasta Lara, subdirectora del Servicio Nacional de Salud (SNS); y la doctora Mabel Jones, directora del Hospital Robert Reid Cabral.

Aunque las acciones ocurrieron en este hospital, Diario Libre solicitó la versión oficial del Robert Reid Cabral y la respuesta institucional recibida fue que, al tratarse de un caso que sigue su curso en la Fiscalía, el centro sanitario decidió no emitir declaraciones al respecto.

