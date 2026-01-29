Adimars cuestiona datos de Senasa usados para implementar cápita diferenciada

Al centro, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, al encabezar una reunión el 15 de abril del 2025 para la propuesta de cambiar los fondos per cápita. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) advirtió que las irregularidades detectadas en Senasa podrían incidir directamente en la validez de los datos utilizados para implementar la cápita diferenciada por edad y sexo en el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, una medida aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

Este mecanismo de cápita diferenciada busca distribuir los recursos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tomando en cuenta la edad y el sexo de los afiliados.

En la práctica, esto implica que las ARS con mayor proporción de mujeres y personas de edad avanzada reciben más fondos, bajo el supuesto de que estos grupos presentan mayores niveles de consumo y gasto en servicios de salud.

Sin embargo, Adimars advirtió que la efectividad de este modelo depende directamente de la calidad y confiabilidad de los datos utilizados para su cálculo.

En ese contexto, la asociación llamó la atención sobre los cuestionamientos públicos y los procesos de investigación judicial que han recaído sobre Senasa, entidad que concentra aproximadamente el 38 % de la población afiliada al régimen contributivo.

La organización dijo que el uso de dicha información considerada como ´´potencialmente distorsionada´´, podría comprometer la validez técnica de la metodología de cápita diferenciada afectando todo el sistema de seguridad social, así como los resultados generales del modelo aprobado por el CNSS.

""Reiteramos nuestra preocupación por el uso de datos correspondientes al año 2024, provenientes de todas las ARS del sistema, incluyendo la ARS pública (Senasa), cuyos registros han sido objeto de cuestionamientos públicos y procesos de investigación judicial", expresó la asociación mediante un comunicado de prensa." Adimars “

Limitaciones técnicas

A su vez señaló que esta debilidad en la base de datos se suma a las limitaciones técnicas del modelo aprobado, el cual se sustenta únicamente en las variables de edad y sexo, sin incorporar otros factores determinantes del riesgo en salud, como la prevalencia de enfermedades crónicas, la carga de enfermedad, las condiciones geográficas, el acceso efectivo a los servicios y los costos reales de atención.

Bajo ese escenario, Adimars advirtió que una aplicación incorrecta de este esquema podría traducirse en ´´un aumento del gasto de bolsillo de los afiliados, mayores pagos, limitaciones para mejorar las tarifas a los prestadores de servicios de salud e incluso la suspensión de prestaciones médicas´´.

Llamado al Poder Ejecutivo

En consecuencia, reiteró su llamado al Poder Ejecutivo para que intervenga y se reconsidere la decisión adoptada por el CNSS. Afirmó que los mecanismos de ajuste por riesgo son necesarios para la sostenibilidad del sistema, pero solo cuando se sustentan en datos confiables, metodologías sólidas y criterios alineados con estándares internacionales.

Finalmente, la entidad recordó que el pasado 4 de diciembre de 2025 remitió una carta pública al presidente de la República, Luis Abinader, solicitando su mediación institucional frente a la resolución aprobada por el CNSS en octubre del mismo año, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta oficial.