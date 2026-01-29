×
El 63.5 % de los niños y adolescentes en República Dominicana es sometido a disciplina violenta

Unicef y la OPS advierten que los castigos en la crianza siguen siendo común en la región y que son negativos

  • Claudia Fernández - Twitter
El 63.5 % de los niños y adolescentes en República Dominicana es sometido a disciplina violenta
La disciplina violenta provoca daños físicos y emocionales en los niños y adolescentes. (FUENTE EXTERNA)

En República Dominicana, al menos seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son sometidos a disciplina violenta, la mayoría de las veces en el hogar o en la escuela.

Los datos están contenidos en el informe "Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y El Caribe", elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), que señala que el 63.5 % de los infantes y adolescentes dominicanos son sometidos a disciplina violenta.

La agresión física incluye golpes, bofetadas y azotes, mientras que la agresión psicológica está compuesta por insultos, amenazas, gritos y humillaciones.

A pesar de este alto porcentaje, Unicef señala que, solo el 8.8 % de los adultos cuidadores defiende abiertamente recurrir a la disciplina violenta, entendiendo que es la única manera de imponer respeto y enseñar sobre el buen comportamiento.

"Padres, madres, abuelos, docentes y el personal de hogares infantiles y centros de detención juvenil pueden recurrir a medios físicos o psicológicos para disciplinar y establecer límites", destaca el texto.

A nivel regional, la entidad resalta que, el 57 % de los niños, niñas y adolescentes ha sido sometido a algún tipo de disciplina violenta, incluyendo agresión física en el 46 % de los casos. 

  • Además, el 38 % ha sufrido algún tipo de castigo físico, de los cuales un 33 % corresponde a otras formas de castigo físico y un 5 % a castigo físico severo.

En la mitad de los países de la región, más cuidadores creen que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad necesitan castigos físicos para criarlos adecuadamente en comparación con los que no tienen discapacidad.

Fomentar la crianza positiva

En el caso de República Dominicana, el 12 % de los cuidadores cree que el castigo físico es necesario para la buena crianza. Argentina es el país con el porcentaje más bajo, un 5 %. En tanto, Honduras con 41 % y las islas Turcas y Caicos con 42 % exhiben los valores más altos de Latinoamérica y el Caribe.

"Se requiere una atención especial a cuidadores jóvenes, especialmente a padres y madres adolescentes. Es más probable que sus hijos e hijas sufran disciplina violenta", observa el informe.

Tanto la OPS como Unicef llaman a los gobiernos a brindar herramientas prácticas para manejar los conflictos, ejercer una crianza positiva y evitar el uso de la violencia, fomentando interacciones más positivas entre padres e hijos a través del juego y actividades compartidas, al tiempo de ofrecer apoyo para reducir el estrés, citando la orientación y la terapia psicológica como los mejores ejemplos.

Consecuencias a la salud

Unicef y la OPS afirman que lastimar o incluso amenazar con lastimar a un niño, niña o adolescente, ya sea física o emocionalmente, no funciona.

"Causa daño, afecta su salud y bienestar, dificulta su aprendizaje y puede dañar las relaciones con su familia. Tambén transmite un mensaje equivocado: que la violencia es una forma aceptable de lidiar con los conflictos, lo que crea un ciclo de agresión y violencia que continúa en el futuro", dicen.

