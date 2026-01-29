En momentos en que Puerto Rico declaró estado de emergencia ante la proclamación de epidemia por el virus de influenza en el archipiélago caribeño, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, aseguró este jueves que el país no se encuentra en riesgo de epidemia.

"Desde el Ministerio de Salud Pública mantenemos un monitoreo constante, coordinación regional y protocolos activos, especialmente por el flujo habitual con Puerto Rico y otros países del Caribe", expresó Atallah.

En ese sentido, instó a la población a mantener la calma y destacó que el país ha actuado de manera preventiva, anticipándose a posibles riesgos para proteger la salud colectiva.

"La población puede estar tranquila: no reaccionamos tarde, trabajamos de forma preventiva", afirmó el ministro.

Las declaraciones se producen en el contexto de la situación regional, luego de que las autoridades sanitarias de Puerto Rico declararan estado de emergencia debido al aumento sostenido de casos de influenza, tras varias semanas consecutivas por encima del umbral epidemiológico.

Situación en RD y medidas preventivas

Según el titular de Salud, la situación en la República Dominicana se encuentra controlada y se han implementado medidas adecuadas, como la vigilancia epidemiológica y la vacunación.

Indicó que el pasado año se adquirieron unas 300,000 dosis de la vacuna contra la influenza, de las cuales se ha aplicado aproximadamente el 70 %, priorizando a los grupos de riesgo.

"Esta es una vacuna destinada a personas con mayor riesgo de presentar complicaciones. En ese sentido, se prioriza a los adultos mayores en asilos, al personal de salud que tiene contacto directo con pacientes, a los niños, a las embarazadas y a otros grupos vulnerables. Por el momento no tenemos ninguna situación por encima de los parámetros esperados ni aumento en términos de defunciones", explicó.

El funcionario señaló que la circulación del virus respiratorio se registra desde finales de 2025 y que, a través del sistema de Vigilancia Centinela, se da seguimiento a la distribución de los casos a nivel nacional.

Agregó que, a diferencia de Puerto Rico, en la República Dominicana no es necesario declarar un estado de emergencia, ya que se han ejecutado las acciones preventivas necesarias, se han adquirido las vacunas y se han instalado puestos de vacunación en todo el país para garantizar la protección colectiva.

El ministro reiteró el llamado a la población a adoptar medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en personas con síntomas respiratorios para evitar la propagación del virus y acudir oportunamente a consulta médica.

"De acuerdo con los reportes epidemiológicos, los casos registrados se mantienen dentro de la curva esperada, por lo que no vemos un riesgo mayor al que normalmente se enfrenta en esta temporada", precisó.

Desde el Ministerio de Salud se continúan promoviendo medidas preventivas y las autoridades aseguran que el país cuenta con protocolos de vigilancia, recursos diagnósticos y capacidad de respuesta para manejar la situación.

Asimismo, se exhorta a la población a no automedicarse y acudir directamente al médico para recibir una atención adecuada.

En relación con la red de laboratorios públicos, se informó que estos cuentan con la capacidad diagnóstica necesaria, y que tanto las Farmacias del Pueblo como los hospitales del país disponen de los insumos requeridos para el tratamiento de la enfermedad.