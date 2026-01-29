Realizarán 38° Jornada Quirúrgica Internacional de Labio y Paladar Hendido

La Fundación Operación Sonrisa República Dominicana, en colaboración con el Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, anunció este jueves que se realizará la 38.ª Jornada Quirúrgica Internacional de Labio y Paladar Hendido.

La jornada se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero de 2026 en dicho centro de salud y busca beneficiar a decenas de infantes con condiciones de labio fisurado y/o paladar hendido, con cirugías reconstructivas completamente gratuitas, llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud nacionales e internacionales.

"La iniciativa no solo representa una intervención quirúrgica, sino una puerta hacia nuevas oportunidades, una mejora significativa en la calidad de vida y, sobre todo, una sonrisa transformada", de acuerdo con informaciones suministradas por la organización a través de una nota de prensa.

En la jornada intervendrán especialistas en cirugía plástica, anestesiología, pediatría, enfermería, terapia del habla, psicología y otras áreas, quienes unirán esfuerzos para ofrecer atención integral a los pacientes y sus familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/operacion-sonrisa-64ec4217.jpg Niños con condiciones de labio fisurado y/o paladar hendido (FUENTE EXTERNA)

Cómo participar de la jornada

Operación Sonrisa extendió una invitación a los pacientes con labio y/o paladar hendido a participar en las evaluaciones prequirúrgicas, que se realizarán el 14 de febrero de 2026, a las 7:00 a. m., en el Plan Social de la Presidencia.

Asimismo, precisó que las evaluaciones forman parte del proceso para acceder a cirugías reconstructivas gratuitas, obteniendo así la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

"Hacemos un llamado a patrocinadores, aliados y voluntarios interesados en sumarse a esta misión transformadora. Su apoyo es fundamental para garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos programas gratuitos, permitiéndonos seguir impactando positivamente la vida de cientos de familias que confían en nuestra labor", agregó en la nota.

Para obtener más información o confirmar su participación, puede comunicarse con la Fundación Operación Sonrisa República Dominicana al 829-470-3945.

Operación Sonrisa República Dominicana

Es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar cirugías y tratamiento integral gratuitos a niños y adultos con labio y paladar hendido. Desde su fundación, ha impactado positivamente la vida de cientos de pacientes en todo el país, trabajando junto a profesionales voluntarios y aliados estratégicos para devolver sonrisas y esperanza.