Maternidad tardía impulsa la demanda de fertilización in vitro en el país

Del 8 al 10 % de mujeres menores de 45 años considerarían utilizar la fertilización in vitro para concebir. ( FUENTE EXTERNA )

La fertilización in vitro (FIV) se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada frente a la tendencia de postergar la maternidad a edades más avanzadas, una decisión influida por factores laborales, económicos y personales.

Especialistas en salud reproductiva advierten que un número creciente de mujeres decide tener hijos después de los 35 años, etapa en la que la fertilidad comienza a disminuir de manera natural, lo que ha provocado un aumento en la demanda de tratamientos de reproducción asistida.

Un estudio realizado en el país por la farmacéutica Merck durante el último trimestre de 2025, en el que participaron 120 personas con edades comprendidas entre 25 y 45 años, reveló que entre el 8 % y el 10 % de los encuestados estaría dispuesto a someterse a un tratamiento de fertilización.

El resto manifestó que generar un patrimonio, crecer profesionalmente, completar estudios superiores y viajar son prioridades que se anteponen a la concepción de un hijo.

Los resultados fueron presentados por Diana Santaguiliana, especialista en neuromarketing, durante su charla magistral "La nueva medicina reproductiva: colocando al paciente en el centro del viaje", en el marco del evento "Patient Experience 360º – Fertility Edition", que reunió a líderes internacionales y locales del sector de la reproducción asistida.

"En su mayoría, el paciente de reproducción asistida viene con un duelo, con desesperanza ante la idea de no poder concebir, pero también viene con información, busca e investiga antes de la consulta", expresó Santaguiliana.

En ese sentido, la experta llama a los especialistas a crear una conexión real, desde el lado humano, que permita a la paciente perder el miedo al fracaso reproductivo, dando énfasis a la contención emocional sobre la explicación de la técnica a utilizar.

"Todo el equipo tiene que entender a ese paciente, desde la secretaria, la agencia de marketing que hace las redes sociales, los especialistas participantes, hasta la señora que sirve el té", resaltó.

RD en el ojo del turismo de salud

Actualmente, en República Dominicana existen 14 laboratorios de fertilidad y más de 50 especialistas capacitados en el área, según indicó Ramón López Álvarez, fundador y director general de The IVF Group, plataforma que conecta a pacientes con clínicas certificadas y brinda acompañamiento integral, con miras a transformar el turismo de salud en materia de fertilidad.

López Álvarez destacó el potencial del país en materia de reproducción asistida y turismo de salud, ya que su empresa busca "potenciar y desarrollar la industria de la reproducción asistida en República Dominicana para poder posicionar al país como un referente internacional de calidad, de resultados y de empatía al paciente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-75715-am-6161511e.jpeg Ramón López Álvarez moderó el evento. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, resaltó la posición del país a nivel regional e internacional.

"Somos el primer país en el Caribe con el turismo médico, el número dos en Latinoamérica y el número 19 en el mundo", señaló.

Procedimientos costosos

López Álvarez reconoció que se trata de procedimientos de alto costo, aunque dijo que la meta es lograr que sea más accesible.

"Sí, es un tema costoso por todo lo que conlleva, todo lo que se implementa en estos procedimientos, los medicamentos, los equipos", detalló.

Finalmente, recordó que la infertilidad es una condición ampliamente extendida que afecta a una de cada seis personas a nivel global.

"Eso no tiene que ver con estatus socioeconómico y con capacidad financiera para poder obtener este tipo de servicios", aclaró.